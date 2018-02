Presedintele Consultantilor Fiscali a luat la puricat noul program de guvernare: Termenele sunt nerealiste, nu trebuie sa ne jucam cu focul!

Un an e putin se terminam Codul Economic. Realist ar fi sa-l incepem

Atunci cand vine vorba despre legislatia economica, schimbarile ar trebui facute pe indelete si cu foarte mare grija, sustine Dan Manolescu. In caz contrar, urmarile ar putea fi catastrofale."In zona de Split TVA, sunt convins ca se vor corecta anumite lucruri. Deja au fost corectate. S-a mai asezat un pic. In continuare sunt probleme. E loc de corectat.In ceea ce priveste mutarea de contributii, nu trebuie sa ne jucam cu focul. E un pas mult prea mare care s-a facut - acesta de mutare a contributiilor dintr-o zona intr-alta a contributiilor - pentru a fi reversat. Nu ne putem juca cu asa ceva. Sunt lucruri care, odata schimbate, ne duc catre un proces care n-ar trebui reversat, din cauza ca ar avea consecinte dezastroase.. Dar sun societati care au facut-o considerand ca e un act normativ asumat de catre Guvern, trecut in programul de guvernare. A se reversa un astfel de proces cred eu ca nu e lucru bun", a apreciat presedintele CCF pentru Profit.ro. In aceste conditii, Dan Manolescu sustine ca nu prin ordonanta de urgenta ar trebui modificat Codul Fiscal, ci mai degraba prin lege care sa poate fi analizata si imbunatatita pe indelete.In plus, specialistul apreciaza ca legile eficiente nu sunt cele scurte, ci acelea care ofera claritate.Prin noul program de guvernare, PSD-ALDE si-a asumat crearea unui Cod Economic al Romaniei care va contine Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, Legea de Infiintare a Societatilor Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale si toate celelalte legi cu caracter economic. Acesta ar urma sa fie gata in acest an si sa intre in vioagre in 2019."Eu cred ca este un proiect ambitios elaborarea acestui Cod Economic in toata complexitatea lui, dezbatut si aprobat in acest an si intrat in vigoare in 2019. Termenul e foarte scurt. Discutam de lucruri care au fost ani de zile neglijate.In Legea 31/199 (a infiintarii societatilor comerciale) se solicita de ani de zile o interventie. Sunt concepte care trebuiesc reasezate in functie de intelegerea actuala a lucrurilor. A ne propune ca in jumatate de an sau trei sferturi de an e un pic cam hazardat.Realist ar fi sa incepem. Se discuta si despre o analiza privind impozitul pe venitul global. Daca se introduce si acesta, necesita modificare de substanta a Codului Fiscal (...) Lucrurile nu se pot intampla peste noapte. Nu e vorba doar de schimbarea legii, ci si de administrare. E ANAF pregatit sa administreze? Eu cred ca realist ar fi sa discutam in acest an si in urmatorul cu toate fortele politice, sa vedem daca exista consens. Discutam despre un orizont de timp pana in 2020, cand vor fi iar alegeri. Iar daca la final de 2020 vine cineva si spune ca are alta idee, n-am rezolvat nimic", a spus Dan Manolescu.