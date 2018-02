Raluca Turcan spune ca Romania are cele mai mari taxe pe munca din UE

Ziare.

"Impactul este deja vizibil. Este o povara fiscala uriasa pusa pe umerii mediului de afaceri, am ajuns ca munca sa fie cea mai fiscalizata in Romania din intreaga Uniune Europeana si, din ceea ce se vede pana in momentul de fata, din veniturile stranse la bugetul statului ca urmare a impozitului pe profit in anul 2017, am avut venituri mai mici decat in 2016.Asta inseamna ca la nivelul de ansamblu companiilor romanesti nu le merge bine, iar ca urmare a acestei supra-taxari pe munca si poveri in plus pentru agentii economici,", a afirmat Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa.Liderul PNL Sibiu a mentionat ca un alt indicator al problemelor pe care le intampina agentii economici este scaderea investitiilor. "La nivel de ansamblu de investitii in Romania, iarasi stam foarte prost, ca si cuantum al investitiilor publice facute, ca si cuantum al investitiilor private, romanesti si straine.La nivel de investitii straine in Romania suntem in scadere, ca sa nu mai vorbesc de partea de atragere de fonduri europene, unde anul trecut nu am fost in stare sa semnam un contract si sa aducem un leu european in plus fata de cele contractate in anii precedenti", a aratat deputatul liberal.Turcan a mai precizat ca aceasta "nefireasca sugrumare a agentilor economici" are loc "in conditiile in care la nivel de guvern Romania este campioana la nivelul Uniunii Europene prin structura stufoasa, prin numarul urias de secretari de stat, de angajati, de companii care, din nefericire, consuma in loc sa produca".Potrivit prim-vicepresedintelui PNL, guvernarea PSD-ALDE prin masurile fiscale intreprinse a livrat "doar minciuni" si celorlalti cetateni - angajati in sistemul public, angajati in sistemul privat, care nu mai sunt impulsionati sa munceasca prin discriminarile produse de aceste masuri, dar si pensionarilor, in conditiile in care nu a fost aplicata de la 1 ianuarie 2018 majorarea pensiilor prevazuta de legea pensiilor in vigoare.Eu cred ca daca oamenilor li s-ar prezenta situatia exacta a economiei romanesti, cu crestere economica, cu puncte unde poti sa insisti pe partea investitionala, cu un calendar clar al cresterii de venituri, dar sustenabil, oamenii ar intelege.Din nefericire, ei (reprezentantii guvernarii PSD-ALDE n.red.) sunt atat de orbiti de aceasta preocupare de a capitaliza voturi si de a amagi oamenii, incat pur si simplu merg din greseala in greseala", a conchis deputatul Raluca Turcan.