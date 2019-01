Reguli noi in UE, de la 1 ianuarie: Vizeaza companiile care incearca sa evite plata obligatiilor fiscale in state membre

Se pregatesc si alte masuri

Astfel, de la 1 ianuarie 2019, toate statele membre vor aplica cinci masuri antiabuz cu caracter juridic obligatoriu, care vizeaza principalele forme de evitare a obligatiilor fiscale practicate de marile companii multinationale."Comisia a luptat constant si pentru o perioada lunga de timp impotriva planificarii fiscale agresive. Batalia nu este inca castigata, dar astazi facem un pas foarte important in lupta noastra impotriva celor care incearca sa profite de neconcordantele dintre sisteme fiscale ale diferitelor state membre pentru a evita plata de obligatii fiscale in valoare de miliarde de euro", a declarat Pierre Moscovici (foto), comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama.Normele se bazeaza pe standardele globale elaborate de OCDE in 2015 cu privire la erodarea bazei impozabile si transferul profiturilor (BEPS) si ar trebui sa contribuie la prevenirea deturnarii profiturilor neimpozitate in afara UE.Toate statele membre vor putea sa impoziteze profiturile transferate in tari cu un nivel redus de impozitare in care compania nu are o activitate economica reala (norme privind societatile straine controlate).Castigurile in ceea ce priveste activele precum proprietatea intelectuala, care au fost transferate de pe teritoriul UE, vor deveni de acum incolo, de asemenea, impozabile in UE (norme privind impozitarea la iesire).Pentru a descuraja companiile sa creeze acorduri de indatorare artificiale menite sa reduca la minimum impozitele, statele membre vor putea limita cuantumul dobanzii nete pe care o societate il poate deduce din venitul sau impozabil (norme privind limitarea deductibilitatii dobanzii).Companiile vor fi impiedicate sa exploateze neconcordantele din legislatia fiscala a doua tari diferite din UE pentru a evita impozitarea (norme privind tratamentul neuniform al elementelor hibride).Statele membre vor avea posibilitatea de a aborda mecanismele de evitare a obligatiilor fiscale care nu fac obiectul unor norme specifice de combatere a evitarii obligatiilor fiscale (norma generala anti-abuz).Propuse mai intai de Comisie in 2016, normele obligatorii din punct de vedere juridic, cunoscute sub numele de ATAD (Directiva impotriva evitarii obligatiilor fiscale), au fost convenite rapid, pentru a stimula eforturile globale de combatere a planificarii fiscale agresive. Acordul a urmat acordului dintre tarile OCDE privind recomandarile de limitare a erodarii bazei impozabile si a transferului profiturilor (BEPS) si a facut din UE un lider mondial in ceea ce priveste abordarea politica si economica a impozitarii societatilor.Acordul a fost prelungit in februarie 2017, pentru a se asigura ca schemele de orice tip, bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride, nu pot fi utilizate pentru a se evita impozitarea in UE, chiar si in cazul in care schemele respective implica tari din afara UE. Normele care reglementeaza tratamentul neuniform al elementelor hibride care implica tari din afara UE vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2020.Uniunea Europeana se afla in prima linie a eforturilor globale de combatere a evitarii obligatiilor fiscale si a evaziunii fiscale. Noile norme privind transparenta au intrat treptat in vigoare pentru a se asigura ca statele membre au informatiile de care au nevoie pentru a combate societatile care nu isi platesc impozitele in mod echitabil.De asemenea, UE actioneaza pentru a se asigura ca partenerii sai internationali pun in aplicare standarde globale de combatere a evitarii obligatiilor fiscale, prin lucrarile sale in curs privind lista jurisdictiilor fiscale necooperante.Comisia a propus, de asemenea, reforme ample ale impozitului pe profit, care ar urma sa revizuiasca modul in care companiile multinationale sunt impozitate in UE, asigurand in acelasi timp un mediu de afaceri care face viata mai usoara pentru societatile care desfasoara activitati comerciale la nivel transfrontalier.Potrivit Comisiei Europene, unele companii exploateaza diferentele intre reglementarile statelor membre, pentru a-si reduce obligatiile fiscale prin transferarea profiturilor in cadrul UE. Planificarea fiscala agresiva se foloseste si de slabiciunile dintr-un sistem fiscal national, sau de absenta unor masuri impotriva acestei practici intr-un stat membru pentru a scapa de impozitare pe piata unica. Impozitarea eficienta este dependenta in mare masura de coordonarea stransa intre statele membre, pentru a elimina oportunitatile de evitare a platii taxelor si prevenirea transferarii profiturilor pe piata unica.Noile reguli vor asigura ca statele membre vor implementa masuri coordonate impotriva evitarii taxelor, pentru imbunatatirea instrumentelor colective de aparare impotriva planificarii fiscale agresive. Totodata, stabilesc o abordare comuna pentru combaterea riscurilor externe de eludare a taxelor si impiedicarea companiilor sa transfere profiturile netaxate din UE.