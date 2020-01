Primaria Oradea a premiat marii contribuabili la bugetul local: Anul acesta se asteapta incasari de 50 milioane euro

Ziare.

com

Primaria a mai acordat alte sase premii desamd.Evenimentul la care au participat in jur de 100 de persoane - antreprenori din Oradea, reprezentantii celor mai importante companii din municipiu, investitori straini, dar si directori ai institutiilor si companiilor publice din oras - a avut loc vineri seara in Cetatea Oradea. Alaturi de conducerea primariei oradene s-a aflat si ministrul oradean al Fondurilor Europene, Marcel Bolos.In fiecare an, in data de 24 ianuarie, Primaria Municipiului Oradea impreuna cu Agentia de Dezvoltare Locala Oradea (ADLO) SA organizeaza Gala "Antreprenor pentru Oradea" in semn de respect si apreciere pentru mediul de afaceri oradean.Topul este alcatuit prin"Peste 40 de milioane de euro s-au incasat anul trecut de la firmele din Oradea, iar cu 10 milioane de euro vom incasa in plus anul acesta. Vreau sa va multumesc pentru investitiile derulate in Oradea, dar si pentru locurile de munca infiintate. Daca firmele se dezvolta, se dezvolta si orasul, iar oamenii au castiguri mai bune. De anul acesta vor functiona, care ar trebui sa intre in colaborare cu dvs. din toamna anului viitor.De anul viitor sau din 2022 vom avea un, pe langa Universitatea Oradea va functiona si Centrul de transfer tehnologic cu toate dotarile unde companiile vor putea face inginerie, pentru o adaptare mai mare a invatamantului profesional la cerintele firmelor. Va multumesc pentru tot sprijinul acordat. Un an bun, sa auzim de lucruri bune pentru Oradea si pentru economia romaneasca", a declarat primarul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat transmis sambata de catre Agentia de Dezvoltare Locala Oradea.Potrivit directorului general al ADLO, Alina Silaghi, investitiile atrase in anul 2019 in parcurile industriale din Oradea sunt in valoare totala de 40.678.910 euro, in urma carora se va ajunge la un numar total de 8.500 de locuri de munca pana in anul 2021.Ministrul Marcel Bolos a tinut sa felicite municipalitatea pentru organizarea acestui eveniment in fiecare an, dar si pentru faptul ca Oradea reprezinta un model european de absorbtie de fonduri, un model european de economie si investitii, el indemnand la continuarea acestei tendinte de stransa colaborare intre mediul privat si autoritatile publice.