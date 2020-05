Autoritatile locale pot reduce impozitul anual pe cladiri pana la 50%. Care sunt conditiile

Ziare.

Insa doar in situatia in care proprietarii fac dovada ca au redus, la randul lor, chiriile pentru locatarii imobilelor respective, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.Prevederea face parte dintr-o ordonanta de urgenta initiata de Ministerul Finantelor Publice."A fost introdusa posibilitatea autoritatilor locale de a reduce impozitul anual pe cladiri pana la 50% pentru proprietarii de cladiri. Aceasta facilitate se poate acorda in situatia in care acesti proprietari, la randul lor, fac dovada ca au redus chiriile pentru locatarii imobilelor respective cu 50%.Vorbim practic despre situatia centrelor comerciale, mall-uri, care pot beneficia de o reducere a impozitului pe cladire de pana la 50%, urmand ca decizia sa fie luata la nivelul autoritatilor publice locale, dar aceasta facilitate se acorda, in conditiile in care la randul lor au redus chiriile pentru cei care isi desfasoara activitatea in aceste centre cu pana la 50% sau au acordat alte facilitati chiriasilor", a declarat Ionel Danca, vineri, la Palatul Victoria.El a explicat Guvernul incearca astfel sa compenseze pierderile proprietarilor de centre comerciale."Practic, ceea ce intentioneaza Guvernul prin acest act normativ, pe de o parte sa compenseze pierderile proprietarilor de centre comerciale printr-o reducere a impozitului pe cladiri si, in acelasi timp, sa-i stimuleze pe acestia sa acorde facilitati la plata chiriilor pentru locatarii din aceste centre comerciale, care au activitatile suspendate pe perioada starii de urgenta si au fost puternic afectati de aceste masuri, care au dus la inchiderea activitatilor in centrele respective", a precizat Danca.Magazinele din mall-uri, inchise in aceasta perioada, s-au plans ca risca sa intre in faliment, pentru ca nu produc, dar centrele comerciale vor sa le perceapa in continuare chirie.