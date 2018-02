Ce a iesit din razboiul PSD cu multinationalele? Romania castiga putin pe termen scurt si pierde masiv pe termen lung

Ce este Directiva ATAD

In dorinta de a incasa mai multi bani de la aceste mari companii, Romania le-a scos o serie de facilitati fiscale, aplicand Directiva 2016/1164/UE (ATAD) in forma sa cea mai dura. In consecinta, investitorilor straini din Ungaria, Bulgaria sau Polonia le este acum mai usor sa faca afaceri profitabile decat in Romania.Iata cum s-a ajuns aici si ce impact ar putea avea Revolutia Fiscala pentru investitorii straini din Romania.Pentru a impiedica multinationalele sa isi transfere profitul dintr-o tara in alta si sa evite astfel impozitarea lui, Uniunea Europeana a creat Directiva 2016/1164/UE, cunoscuta si sub numele de ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). Acesta limiteaza sumele de bani pe care companiile le pot deduce sub forma de cheltuieli cu dobanzile.Mai exact, directiva limiteaza sumele pe care unele filiale de multinationale alegeau sa le vireze ca dobanzi la imprumuturi contractate de la firmele-mama sau de la banci, in loc sa le declare ca profit si sa plateasca pentru ele impozit la stat.Legiuitorii europeni au stabilit mai exact ca - dupa aplicarea prevederilor ATAD pana cel mai tarziu in 2024 - o companie isi va putea deduce cheltuieli cu dobanzile doar in limita maxima a 3 milioane de euro sau a 30% din EBITDA (profitul companiei, inainte de impozitare si efectuarea altor cheltuieli - n.red.).Spre deosebire de toate celelalte state europene, Romania a ales ca, prin intermediul OUG 79/2017, sa aplice, din 2018, prevederile ATAD in cea mai dura forma. In consecinta, multinationalele din Romania isi mai pot deduce acum cheltuieli cu dobanzile in valoare de maxim 200.000 de euro sau 10% din EBITDA.Consilierul fiscal Adrian Luca a prezentat, in sedinta de pe 13 februarie a Comisiei de Buget, Finante si Banci a Camerei Deputatilor, modul in care alte state europene au limitat facilitatile fiscale ale multinationalelor, la cererea UE."Polonia a implementat aceasta directiva cu un prag fix (de deducere a cheltuielilor cu dobanzile - n.red.) de 700.000 de euro sau 30% din EBITDA. In plus, Polonia ofera o perioada de trazit si nu aplica in 2018 limitarile pentru companiile care aveau credite deja contractate.Ministerul de Finante din Cehia a anuntat ca directiva va fi implementata cel mai probabil in 2019, pentru ca se doreste analizarea impactului ei. Irlanda a fost foarte categorica. A spus ca are reglementari suficiente (...) si va aplica noile prevederi doar la termenul limita impus de UE, in 2024.Spania a stabilit plafonul cheltuielilor cu dobanzile deduse la 1 milion de euro sau 30% din EBITDA. Marea Britanie a stabilit plafonul la 2 milioane de lire sau 30% EBITDA. Dar britanicii au si sectoare unde permit deductibilitatea integrala.Germania a stabilit acelasi plafon la 3 milioane de euro sau 30% din EBITDA. Finlanda e singura tara din UE in afara de Romania care a ales sa scada plafonul sub 30% din EBITDA, dar l-a fixat la 25%", a apreciat Adrian Luca.Consultantul fiscal apreciaza ca Romania ar trebui sa aplice prevederile directivei europene in asa fel incat sa isi pastreze macar un atu pentru atragerea de investitori straini."Modul in care se va adopta aceasta directiva in Romania va aduce mai multi bani la buget pentru un an sau doi. Dar in anii urmatori, cand ajungi ca stat sa te lupti cu tarile vecine ca sa atragi investitori, cum vei reusi, daca nu mai ai nimic cu care sa-i atragi?", a mai declarat pentruconsilierul fiscal Adrian Luca."Inainte sa iei decizia de a limita drastic deducerile cheltuielilor cu dobanzile, trebuie sa te intrebi: ce ii oferi investitorului la schimb? Pentru ca s-a demonstrat deja ca investitorii straini au tentinta de a merge acolo unde li se ofera facilitati fiscale. De ce ar mai veni el sa investeasca in tara ta? Infrastructura mai buna ca alte state nu ai. Administratia e mai neprietenoasa, iar birocratia mai sufocanta. Cota de impozitare a profitului cu 16% e mai mare decat in Ungaria (unde e 9%), Bulgaria (10%), Cipru (12,5 %), Irlanda (12,5%), Letonia si Lituania (15%).Tocmai i-ai creat investitorului si o fiscalitate mai nefavorabila decat in alte tari. Si atunci ce faci? Ramai o tara cu profil low-cost in fata investitorului. Tot ce ii poti oferi e forta de munca ieftina, platita cu salarii mici. Iar noi ne-am propus sa iesim din zona asta!", a mai apreciat consilierul fiscal.Potrivit informatiilor Bancii Nationale a Romaniei, in cursul anului 2017 investitiile straine in Romania s-au ridicat la peste 4,5 miliarde de euro, in crestere fata de 2016. Buna parte dintre investitorii care au adus acesti bani in tara noastra ar putea insa lua, in curand, calea Ungariei, a Bulgariei sau a Poloniei, in conditiile in care statul roman nu va gasi mijloacele de a-i motiva sa ramana.