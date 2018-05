Microintreprinderile vor putea opta pentru plata impozitului pe profit - Ordonanta lui Teodorovici a trecut de Senat. Urmeaza Camera

Ziare.

Potrivit OUG, microintreprinderile care opteaza pentru plata impozitului pe profit vor beneficia de facilitati , respectiv "scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, scutirea de la plata impozitului pe profit in cazul in care desfasoara exclusiv activitate inovare, cercetare, dezvoltare".Totodata, prin acest act normativ se reduce acciza la motorina pentru transportatorii de marfuri si persoane - se diminueaza cu 183,62 de lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 217,31 lei pe tona nivelul accizei pentru motorina utilizata drept carburant pentru motor in sectorul transporturilor de marfuri, respectiv al transportului de persoane.O alta prevedere a ordonantei stabileste ca, in cazul persoanelor fizice, donatiile catre entitatile non-profit sau unitatile de cult furnizori de servicii sociale acreditati cresc de la 2% la 3,5% din impozitul datorat pe venitul din salarii, pensii, din venitul net anual impozabil.Proiectul de aprobare a OUG 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz.