Modificari fiscale importante intrate in vigoare: Cine e vizat

Impozit pe profit pentru microintreprinderi

Impozitarea veniturilor din activitati sportive

Drepturile de autor si finantarea ONG-urilor

Alte prevederi punctuale

Aceeasi ordonanta aduce si cateva simplificari cu privire la restituirea taxei de prima inmatriculare.Microintreprinderile ce au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei si inregistreaza cel putin 2 salariati pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu trimestrul in care sunt indeplinite aceste conditii.Optiunea este definitiva si se pastreaza atat timp cat sunt indeplinite conditiile.In cazul in care una dintre cele doua conditii nu mai este indeplinita, respectiv fie se reduce capitalul social, fie numarul de salariati se reduce la mai putin de doi, societatea revine la plata impozitului pe venitul microintreprinderii incepand cu anul fiscal urmator celui in care nu s-au mai indeplinit conditiile.In cazul in care o microintreprindere efectueaza sponsorizari, respectandu-se prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, aceste sponsorizari diminueaza cu pana la 20% impozitul pe venitul microintreprinderii datorat pentru trimestrul in care s-au inregistrat sponsorizarile.In cazul in care cheltuiala cu sponsorizarea este mai mare decat 20% din impozitul pe venit, aceasta suma se va deduce din impozitul pe venitul microintreprinderii intr-o perioada de 28 de trimestre consecutive, deducerea efectuandu-se la fiecare termen de plata a impozitului pe venitul microintreprinderii.Microintreprinderile ce efectueaza sponsorizari au obligatia sa depuna o declaratie cu beneficiarii sponsorizarilor, declaratie depusa pana pe data de 25 ianuarie din anul urmator.Dreptul de a opta pentru plata impozitului pe profit de catre acele microintreprinderi ce indeplinesc cele doua conditii din prezenta ordonanta poate fi exercitat doar incepand cu 1 aprilie 2018.In anul trecut au fost aduse modificari la Legea nr. 69/2000 privind sportul, iar aceste modificari au stabilit ca o persoana de desfasoara activitati sportive poate realiza veniturile in mod dependent (contract de munca) sau, dupa caz, in mod independent in baza unor contracte de activitate sportiva.Actul normativ analizat astazi reglementeaza procedura impozitarii veniturilor din activitati sportive realizate in mod independent in sensul ca platitorii de venituri pentru activitatile sportive vor retine din venitul brut al persoanelor fizice un impozit in cota de 10%. Acest impozit este unul final, iar platitorul de venit va vira suma impozitului la bugetul de stat.Contribuabilii ce realizeaza venituri din salarii, din drepturi de proprietate intelectuala sau din activitati independente supuse stopajului la sursa au dreptul sa acorde un procent de 2% din impozitul pe venit catre sustinerea unor entitati non-profit, respectiv pentru burse private sau unitati de cult, respectiv un procent de 3,5% din impozitul pe venit catre entitati non-profit sau unitati de cult ce sunt acreditati cu un serviciu social licentiat.Acestia pot solicita platitorului de venit sa efectueze calculul, retinerea si plata sumelor directionate.Ordonanta mai aduce si alte clarificari privind impozitarea drepturilor de proprietate intelectuala si reitereaza faptul ca Declaratia 205 privind impozitul pe venitul persoanelor fizice se va depune pana in data de 31 ianuarie al anului urmator.Operatiunile efectuate in cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare nu sunt in sfera TVA daca rezultatele dezvoltarii nu se transfera unei alte persoane;Transportatorii de marfuri cu mijloace de transport mai mari de 7,5 tone sau transportatorii de persoane cu mijloace de transport din categoria M2 si M3 beneficiaza de o acciza redusa pentru motorina, diminuata cu 183,62 lei/1.000 litri. Aceasta facilitate fiscala se realizeaza printr-o procedura de restituire a accizei;Persoanele fizice ce au depun Formularul 221 privind impozitarea veniturilor din activitati agricole in baza transelor de venit au obligatia sa depuna pana in data de 15 iulie Declaratia unica - Formula 212, iar in baza acesteia se va realiza impozitarea.Ordonanta aduce si cateva modificari privind Codul de procedura fiscala si defineste acel debitor la bugetul fiscal cu risc fiscal mic.Este considerat cu risc fiscal mic debitorul ce nu are fapte inscrise in cazierul fiscal, respectiv administratorii sau asociatii nu au fapte inscrise in cazierul fiscal, nu se afla in inactivitate temporara, nu au obligatii fiscale restante mai mari de 12 luni si nu au inregistrat pierderi din exploatare in ultimul exercitiu financiar.In cazul societatilor, acestea trebuie sa fie infiintate cu minim 12 luni anterior.Se simplifica procedura de restituire a taxei de prima inmatriculare, in sensul ca aceasta se va face doar in baza unei cereri depune de persoana ce are dreptul la restituire.