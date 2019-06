ANIS: Impozitarea programatorilor ar putea determina reducerea masiva a specialistilor din tara

Ziare.

com

Punctul de vedere al ANIS survine dupa ce mass-media a relatat, sambata, ca liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Medias, ca orice venit trebuie impozitat si ca nu i se pare normal ca salariatii din IT sa fie scutiti de plata impozitului pe venit."Reiteram faptul ca. Deficitul de forta de munca din IT la nivelul UE este atat de mare, incat o astfel de masura ar putea avea ca rezultat o reducere masiva a specialistilor din tara, deci un impact economic major.Facem apel la oamenii politici sa analizeze cu atentie dinamica acestui sector, inainte de a transmite semnale de instabilitate intr-un sector deja puternic afectat de modificari fiscale, introduse fara studii de impact si il invitam pe domnul presedinte Orban la un dialog cu reprezentantii industriei de software", precizeaza ANIS, pe pagina de Facebook.La randul sau,, scrie pe propria pagina de socializare ca sectorul IT este al patrulea pilon de crestere economica, avand o contributie la PIB de la 0,5% la 6%, in perioada 2003 - 2019."La discutia de ieri (sambata, 1 iunie 2019, n.red.) privitoare la intentia lui Ludovic Orban de a impozita sectorul IT, un proaspat europarlamentar PNL, spunea ca nu stie si ca nu e de acord (...) Mai mult, vor sa renunte si la facilitatile din constructii si agricultura. Nu e dragut? Va spuneam ca vor continua... si mai au... dar nu tot o data. Oare PDL-PNL nu intelege nimic din folosirea instrumentelor de politica economica in sprijinirea unor domenii strategice?... Se pare ca nu.Pentru informarea dumnealor: 1. aceasta masura a fost introdusa de un guvern PSD; 2. sectorul IT este al patrulea pilon de crestere economica - Contributia la PIB a industriei de IT si comunicatii (IT&C, inclusiv comunicatii) in perioada 2003 - 2019: de la 0,5% la aproape 6%. Referitor doar la industria IT, din 2013 pana astazi, dimensiunea pietei s-a dublat, iar din 2003 a crescut de cinci ori (de la 1 miliard de euro la 5 miliarde de euro) ", mentioneaza ministrul.De asemenea,, a declarat ca sustine scutirea de impozit pe venitul IT-stilor, aceasta fiind o masura prin care tinerii in domeniu pot ramane in tara, aducand Romaniei beneficii extrafinanciare."Parerea mea despre scutirea de impozit pe venit in IT este, fara ezitare, in sensul sustinerii ei, pentru ca, privind lucrurile multicriterial,decat neincasarile directe cu titlul de impozit pe venit, conexe fiscalizarii activitatii de IT.Ca profesor universitar in IT, cunosc potentialul Romaniei in domeniu si va asigur ca este urias. Noi trebuie sa-l valorificam aici, la noi acasa, aducand in Romania angajatori, iar fara facilitati nu reusim asta la maxim, si nu disipandu-l pe diverse meridiane, mai ales ca e format din tineri", a afirmat, duminica, Nicolae Robu.El a mentionat ca, in calitate de dascal, isi doreste ca studentii sai, IT-stii de azi si de maine, sa ramana acasa si sa produca prosperitate pentru ei si pentru tara.Nicolae Robu a spus ca liberalii si presedintele PNL, Ludovic Orban, sunt adeptii fiscalitatii reduse, dar in domeniul IT, personal, isi doreste scutirea de impozit, tocmai pentru a stopa plecarea tinerilor specializati in acest sector din tara.