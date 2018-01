Programul de guvernare al lui Dancila: Vom plati impozit pe gospodarie. Noi cresteri la salariul minim pana in 2020

Scandalul cu impozitul pe gospodarie, redenumit impozit global dupa ce a fost desfiintat de specialisti

Seful ALDE a spus ca din noul program va fi scoasa taxa de solidaritate, element ce fusese oricum abandonat si de Tudose pentru ca a creat discutii aprinse si val de nemultumire in randul mediului de afaceri."Avand in vedere ca media costurilor cu forta de munca in Europa depaseste 40%, Romania trebuie sa se indrepte catre aceeasi directie, iar investitiile sa se caleze si mai mult in tehnologii avansate, care sa aduca productivitate mai mare, valoare adaugata mai importanta, nu sa se bazeze pe forta de munca ieftina, cum s-a intamplat din pacate in ultimii 25 de ani intr-o masura prea importanta. Deci economia romaneasca trebuie sa evolueze, trebuie sa se modernizeze, trebuie sa devina mai competitiva si mediul economic trebuie sa se adapteze la aceste noi realitati", a motivat Tariceanu, in fata jurnalistilor, masura cresterii salariului minim.El a anuntat insa ca impozitul global ramane in picioare, insa nu a precizat o data exacta de la care va fi aplicat si nici ce va presupune exact aceasta noua forma, avand in vedere ca anul trecut oficialii de la Guvern si PSD au dat multe explicatii contradictorii in legatura cu el, motiv pentru care s-a si ajuns la situatia ca Dragnea personal sa anunte ca abandoneaza pentru moment."Am discutat despre impozitul pe venitul global. Urmeaza ca Ministerul de Finante sa porneasca la operationalizarea acestui impozit pe venitul global, dar lucrul acesta impune o logistica necesara, stabilirea unor proceduri si nu exista din partea ministerului un termen pe care sa-l fi avansat. Pe masura ce ministerul va avansa pe acest domeniu important... Dar a mai existat impozit pe venitul global, nu e o formula care ne va surprinde, nu e un impozit nou subliniez", a spus Tariceanu.Impozitul pe gospodarie a fost unul dintre marile scandaluri din mandatul lui Sorin Grindeanu , atunci cand Ministerul de Finante era condus de Viorel Stefan Dupa ce si-au anuntat intentia de a-l pune in aplicare si in presa a fost prezentat ca "impozit pe gospodarie", PSD l-a prezentat ca "impozitul pe venitul global", sustinand ca este vorba despre altceva.Dragnea insusi anunta in iulie anul trecut, dupa ce reusise sa-si dea jos prin motiune de cenzura propiul guvern si sa-l puna la Palatul Victoria pe Mihai Tudose , ca impozitul pe gospodarie "nu mai poate ramane, pentru ca a fost compromis", insa "impozitul pe venitul global este o optiune care este in continuare importanta pentru noi".Amintim ca noua formula de impozit in forma gadita de PSD, presupunea ca fiecare gospodarie sa aiba alocat un consultant fiscal , platit din bani publici, va calcula si plati impozitele pentru cei unde e arondat.Acesti consultati ar fi urmat sa vina din randurile angajatilor ANAF , chiar si seful Fiscului la acea data avertizand ca masura ar duce la blocajul total al institutiei, si din lipsa de personal, dar si din suprasolicitarea infrastructurii informatice, si asa aflata in colaps.