Ca sa aiba bani de salarii, un primar din Botosani trimite un "recuperator" la oamenii care nu si-au platit impozitele

Vasilica Iacob, perceptorul orasului, strabate zilnic strazile localitatii in cautare de rau-platnici. Are de recuperat aproape patru milioane de lei, datorii care s-au adunat in ultimii opt ani, informeaza Digi 24 "Nu mi se pare normal ca unul sa plateasca si altul sa nu plateasca, trebuie sa fac cumva.. Eu cred ca unele persoane nu au bani, dar unele sunt rauvoitoare si nu platesc", a declarat Florin Butura, primarul orasului Stefanesti.Barbatul spune ca munca sa este destul de dificila deoarece unii oameni devin "recalcitranti cand le spui de bani" si ca trebuie sa vorbeasca frumos cu acestia pentru a-i convinge sa isi plateasca darile.Oamenii nu cred ca barbatul trimis de primar sa recupereze datoriile va reusi in misiunea sa. "Cum sa-i iei, cu japca? Ca recuperatorul, cam asa-l traducem", spune unul dintre locuitorii Stefanestiului.Barbatul are un salariu de 2.900 de lei brut, insa va primi un bonus daca va reusi sa recupereze cat mai multi bani din datorii.