Din 15 mai gasiti noile case de marcat cu jurnal electronic la Casedemarcat.eu

In primul rand, fiecare astfel de aparat dispune de o memorie de marcat, cu ajutorul careia sunt inregistrate toate datele despre operatiunile efectuate, ceea ce inseamna ca bilanturile vor fi mai usor de realizat decat pana acum.

In interiorul fiecarui aparat exista un card de memorie, care nu inregistreaza doar istoricul produselor si serviciilor care au fost vandute prin intermediul unei companii, ci si cantitatea si contravaloarea lor, impreuna cu cota de TVA care a fost aplicata pentru ele, precum si locatia in care este utilizat aparatul. Acest tip de aparat poate reprezenta, asadar, un soft pentru restaurant foarte bun, de exemplu, cu ajutorul caruia sa fie tinuta evidenta tuturor operatiunilor efectuate.

foarte bun, de exemplu, cu ajutorul caruia sa fie tinuta evidenta tuturor operatiunilor efectuate. De asemenea, un alt mare avantaj este ca noile aparate nu au nevoie in permanenta de conexiune la Internet pentru a functiona in parametri normali si pentru a inregistra ori transmite toate informatiile. Practic, ele continua sa inregistreze chiar si atunci cand nu sunt conectate la Internet, insa toate datele sunt trimise mai departe la ANAF atunci cand este redeschisa conexiunea.

Ziare.

com

Aceasta masura a fost gandita pentru a usura munca tuturor celor care detin o afacere, indiferent daca este vorba despre o firma mica sau una mai mare.Ce presupune noua ordonanta? Perioada de implementare a noii ordonante este 1 iunie - 1 august 2018, iar toti operatorii trebuie sa se conformeze si trebuie sa inlocuiasca toate casele cu rola cu cele electronice.Practic, noile aparate vor avea un modul fiscal propriu, prin care vor putea fi controlate toate operatiunile specifice activitatii fiscalizate, dar si un modul de comunicatie foarte bine pus la punct, prin care noile tipuri de case vor fi conectate in permanenta la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).Astfel, procedurile prin care vor trece afacerile din Romania vor fi debirocratizate. In plus, conform noilor prevederi, aparatele vor putea fi conectate la orice tip de dispozitiv, indiferent daca este vorba despre un calculator, un telefon de tip smartphone, un POS sau o tableta.In ceea ce priveste rezumatul unui bon fiscal, el va fi transmis instantaneu la ANAF, imediat dupa eliberare si va contine urmatoarele detalii: valoarea totala, numarul de ordine, data, ora, dar si minutul in care a fost emis bonul, impreuna cu seria fiscala a aparatului, precum si valoarea totala a TVA-ului pe cote.Pentru a se conforma noilor reglementari, proprietarii afacerilor pot incepe sa achizitioneze inca de acum noile tipuri de aparate. Site-ul mentionat anterior pune la dispozitia celor interesati produse excelente, la preturi convenabile si avantajoase.In cazul in care ordonanta nu va fi respectata, cei care detin afaceri de orice tip risca sanctiuni consistente. Ideal este ca modificarile sa fie realizate treptate, dar nu mai tarziu de 1 august 2018.