Cele mai importante schimbari legislative de la 1 ianuarie 2019

1.creste de la 1.900 de lei, la 2.080 de lei pentru cei care nu au studii universitare si 2.350 de lei pentru cei care au studii superioare, a caror functie impune asemenea studii si care au o vechime profesionala de minimum un an.2.va fi majorat la 3.000 de lei, daca firma obtine cel putin 80% din venituri din constructii, in fiecare luna. Acesti angajati vor fi scutiti de plata cotei de 3,75% catre Pilonul II de pensii, pentru perioada ianuarie 2019 - decembrie 2028.3., fata de 4,5% anterior, ceea ce poate creste pretul la pompa.4. Toate, cu exceptia celor de circulatie. Pentru cele din urma, sistemul este in faza de testare. Contul unic este 50.09.01 pentru amenzile aplicate persoanelor rezidente in Romania si 50.09.02 pentru cei care nu au domiciliul in Romania. Sumele incasate vor fi virate catre bugetul local sau de stat, in cel mult doua zile de la plata.5., in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 2019, la 372,73 de lei/1.000 tigarete, fata de 457,71 de lei/1.000 tigarete, in prezent. Actul normativ mai prevede, ca, pe de o parte, pana la data de 1 martie, ar trebuie calculat un nou nivel care sa fie aplicat de la 1 aprilie, iar pe de alta parte, ca acesta este de 483,74 de lei/1.000 tigarete.6.in cazul depasirii limitelor utilizarii rezonabile a unor servicii in roaming in UE/SEEcu 25%, la 4,5 euro/GB, iar volumul de consum rezonabil creste cu 25%, fata de cel disponibil anul acesta. In plus, suprataxa pentru apelurile primite scade, din 3 ianuarie, cu 7%, la 0,85 eurocenti/minut.7., daca media trimestriala a ROBOR la 3 luni si la 6 luni depaseste 2%. Taxa creste cu cate 0,1 puncte procentuale, la fiecare pas de 0,5 puncte procentuale, pana la ROBOR de 4%. Noua taxa va fi calculata si platita trimestrial, in functie de valoarea activelor financiare ale unei banci de la finele fiecarui trimestru, si va putea fi dedusa.8. Toate tipurile de vouchere si de indemnizatii, inclusiv cele de vacanta si care le sunt acordate bugetarilor, suntla nivelul existent la finele lunii decembrie 2018, intre 1 ianuarie 2019 si 31 decembrie 2021. Majoritatea acestor vouchere au ramas in acest an la nivelul din 2017. De exemplu, cele de vacanta vor ramane de 1.450 de lei, cat salariul minim brut din 2017.9.. Veniturile persoanelor fizice primite sub forma tichetelor de masa, voucherelor de vacanta, tichetelor cadou, tichetelor de cresa, tichetelor culturale, sunt asimilate veniturilor salariale date in natura si sunt impozitate cu 10%. Pentru acestea nu se datoreaza asigurari sociale obligatorii.10., iar sumele sunt considerate venituri din salarii si sunt impozitate cu impozitul pe venit si se retin asigurarile sociale obligatorii - contributia la pensii si contributia la sanatate.11. Pentru salariatii din sistemul public,. Acestia vor beneficia de vouchere de vacanta. Masura se aplica pentru perioada anilor 2019 - 2021.12., pentru mai multe categorii de persoane, cum sunt cele persecutate politic, veteranii si vaduvele de razboi, fostii arestati politic, cadrele militare indepartate abuziv din armata etc.13., daca au contribuit minimum cinci ani, prin depunerea unei cereri. Ei nu-si vor putea retrage sumele virate, dar vor putea sa isi vireze intreaga cota pentru pensii, de 25% din salariul brut, catre Pilonul I si nu asa cum este in prezent de 21,25% catre Pilonul I si 3,75% catre Pilonul II.14.in functie de nivelul activelor aflate in administrare: sub 100 de milioane de euro - capitalul social trebuie sa fie de 5% din valoarea contributiilor; 100-500 de milioane de euro - 7% din valoarea contributiilor; peste 500 de milioane de euro - 10% din valoarea contributiilor. Comisionul de administrare pentru acestia a fost redus de la 2,5% la 0,5% din valoarea contributiilor virate.In plus, administratorii de fonduri de pensii isi vor putea deduce intre 0,02% si 0,07% pe luna din activul net total al fondului de pensii administrat privat, fata de 0,05% pe luna, pana acum. Noul nivel depinde daca rata de rentabilitate a fondului depaseste inflatia. Deducerea creste cu cate 0,01 la fiecare punct procentual peste inflatie.15.- taxare inversa pentru livrarea de: cereale si plante tehnice; certificate de emisie de gaze; energie electrica catre un comerciant cumparator revanzator; certificate verzi; telefoane mobile; microprocesoare; tablete si laptop-uri.16.pe care o obtin din licenta pentru aceste activitati. Anterior, aceasta contributie era de 0,08%. Suma aferenta va fi virata catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), asa cum este si in prezent.17.din anul precedent, inmultita cu numarul de ani pentru care se acorda licenta, potrivit OUG nr. 114/2018.18.e: agricultura, vanatoare si servicii anexe; silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere; pescuit si acvacultura. Majoritatea zilierilor vor putea lucra cel mult 120 de zile ca zilieri, intr-un an, iar o firma nu va putea folosi un zilier mai mult de 25 de zile intr-o luna.19.. Acestia vor mai avea de achitat o cota de 1.000 de euro, daca organizeaza jocuri de noroc traditionale, si de 5.000 de euro, daca organizeaza jocuri de noroc la distanta si sunt in clasa I sau clasa III.