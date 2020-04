E oficial: 4% din sumele colectate din jocurile de noroc merg la Fondul cinematografic

Ziare.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea art. 13 alin. (1) lit. e1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005, in sensul majorarii, de la 2% la 4%, a procentului din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc, directionat anual catre Fondul cinematografic."Un procent de 4% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc va fi directionat anual catre Fondul cinematografic pentru incurajarea si sustinerea industriei cinematografice.Suma se vireaza Fondului cinematografic de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala pana la data de 31 mai a anului in curs pentru anul precedent si nu se supune regularizarii conform prevederilor articolului 66 alineatul (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare", prevede legea.In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza procedura de aplicare a dispozitiilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu completarile si modificarilor ulterioare.