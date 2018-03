Finantele au publicat OUG care vizeaza un milion de romani: Include bonusuri pe care contribuabilii si le calculeaza singuri

Pana cand trebuie depusa si cand se plateste

Cine, cum si pentru ce primeste bonusuri in 2018

pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art.79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019 , reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual platit.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat platit integral pana la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual estimat platit.

Cine si cum va plati contributia la sanatate

Cine si cum va plati contributia la pensii

Persoanele fizice care estimeaza pentru anul curent ca realizeaza venituri cumulate din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala, din una sau mai multe surse de venit, cel putin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe tara (plafonul de 22.800 lei in anul 2018).

Persoanele fizice care estimeaza pentru anul curent ca realizeaza venituri cumulate din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala, din una sau mai multe surse de venit, sub plafonul de 22.800 lei, nu datoreaza CAS pentru anul in curs.

In aceasta situatie, poate opta pentru plata CAS, in aceleasi conditii cu persoanele fizice care realizeaza venituri peste plafonul de 12 salarii de baza brute pe tara.

Cei cu dividende sau cu chirii nu platesc contributii la pensii.

Proiectul prevede mai multe termene pentru anul in curs si cei viitori, precum si bonifcatii ce pot fi chiar cumulate pentru cei care se conformeaza in timpul prevazut in 2018.Cei care trebuie sa depuna formularul sunt contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura. Adica cei platiti pe PFA, drepturi de autor, alte activitati independente sau care obtin venituri din chirii, dividende sau agricultura. Proiectul prevede modificari la impozite, CAS si CASS.Declaratia unica uneste sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605.Pentru veniturile realizate in 2017, dupa haosul de la inceputul anului (cunoscut ca episodul declaratia 600), proiectul prevede o prelungire a termenului de depunere pana la data de 15 iulie.In anii urmatori, data limita va fi 15 martie inclusiv, respectiv in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.Pentru veniturile realizate in anul 2018 de catre persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuala in perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2018, inclusiv, si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, contribuabilii au obligatia efectuarii calculului venitului net aferent anului 2018, stabilit pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau in sistem real, determinarii si platii impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, pana la data de 15 martie 2019.privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, in cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.Proiectul prevede si bonificatiile pentru anul 2018, dupa cum urmeaza:si se inscrie in mod distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, sub rezerva verificarii ulterioare.Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili pentru care impozitul se retine la sursa, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, de la un singur platitor de venit, acesta, precum si sa depuna declaratia.In situatia in care, veniturile sunt realizate din mai multe surse si/sau categorii de venituri, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel putin un platitor de venit sunt egale sau mai mari decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia,si de la care venitul realizat este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara, potrivit informatiilor extrase din proiect de Profit.ro Prevederile nu se aplica in cazul in care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar venitul net cumulat este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara.In ce priveste CAS pentru anul in curs, proiectul prevede urmatoarele: