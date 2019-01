Florin Georgescu, prim-viceguvernator BNR, pledeaza din nou pentru impozitarea progresiva a veniturilor

Ziare.

El a criticat capitalismul autohton de dupa 1990, sustinand ca lipsesc 34 de miliarde de euro din capitalul firmelor."Avem firme falimentare cu patroni bogati. Ce tara este aceea in care pierderea e mai rentabila decat profitul, iar falimentul nu este o paguba, ci un castig major?", a declarat Florin Georgescu, citat de Ziarul Financiar Prim-viceguvernatorul BNR a prezentat rezultatele unor studii sociologice recente potrivit carora 65-70% dintre romani au o parere proasta si foarte proasta despre castigatorii tranzitiei de la comunism la capitalism, prin faptul ca se considera ca nu munca a fost cauza imbogatirii persoanelor respective."De aceea, consideram ca actualul edificiu economico-social necesita o corectie. Dupa restituirea averii statului si a unor cetateni onesti, in viitor este nevoie de mai multa redistribuire aplicata cu transparenta.In scopul asigurarii unei baze solide pentru furnizarea bunurilor si serviciilor publice, in opinia noastra este necesara revizuirea sistemului fiscal, indeosebi cel privind persoanele fizice cu accent pe impozitarea progresiva a veniturilor si proprietatilor pentru a surprinde mutatiile substantiale in distriburiea acestora pe parcursul a 30 de ani", a mai spus Georgescu.Nu este prima data cand Florin Georgescu vorbeste despre impozitarea progresiva a veniturilor. Anul trecut, el afirma ca impozitarea veniturilor globale in mod progresiv nu poate fi omisa atunci cand se discuta despre finantele unei tari, precizand ca nu vorbeste in calitate de prim-viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei, ci de profesor de economie."Cu totii stiti, mediul privat de acolo, ca exista instrument, dar va feriti dintr-o autocenzura ideologica, asa e parerea mea, va rog sa ma scuzati daca gresesc, sa pronuntati termenul: impozitarea veniturilor globale in mod progresiv.Acesta este stabilizator automat, e redistributie, e crestere incluziva, toate tarile dezvoltate la care facem referire in grafice au asa ceva.Nu trebuie sa avem niste cote foarte descurajante, pot sa fie si foarte slab-progresiv, moderat, ultra-moderat. Dar trebuie, dupa parerea mea, sa avem dupa 30 de ani o situatie de tranzitie, de transformari profunde economico-sociale, o situatie clara a modului de distributie a veniturilor si a averii in societate, sa asezam impozite pe proprietate, care, iata, sunt benefice din punct de vedere al ciclului economic, pe de o parte, impozite pe venit, de asemenea, fara sa fie descurajata munca.Dar nu puteti sa omiteti, vorbind despre finantele publice ale unei tari, acest instrument modern, care este introdus la anii 1900 in toate tarile dezvoltate si l-au tinut pana acum, fata de noi, care l-am introdus in 2000 si am renuntat in 2005", a afirmat Florin Georgescu in luna martie a anului trecut.