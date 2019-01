Un proiect de lege prin care jurnalistii sunt scutiti de impozit a fost depus la Parlament

Ziare.

De altfel, deputatul a anuntat, intr-un interviu acordat News.ro, intentia de a propune contopirea celor doua forme de plata existente in prezent - contractul de munca si contractul de drept de autor - "scutind intr-o forma mult mai vizibila partea de drepturi de autor, dar asigurand ca orice jurnalist isi plateste contributia pentru sistemul de asigurari sociale si pentru pensii". El apreciaza aceasta masura drept "un balon de oxigen" pentru domeniul presei."M-am gandit ce putem gasi ca forma prin care niciuna dintre cele trei parti - angajatul, angajatorul si statul - sa nu piarda. Evident, nu exista asa o formula magica, insa am gasit o forma de a optimiza variantele", anunta deputatul.In propunerea de completare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, initiatorul propune ca, dupa punctul 47 al articolului 7, "Definitii ale termenilor comuni", sa fie introdus un nou punct, 48, care defineste activitatea de jurnalism ca fiind "cercetarea, investigarea, interpretarea si comunicarea stirilor si informatiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii radioului si a altor mijloace de informare in masa, respectiv controlul functionarii tehnice a echipamentelor pentru a inregistra si edita imaginile si sunetul si pentru transmiterea pentru emisiunile radio si de televiziune a imaginilor si sunetelor, precum si a altor tipuri de semnale de telecomunicatii terestre, marine sau aeriene, care se desfasoara in baza unui contract de munca si in a unui contract de drepturi de autor".Dupa punctul 4 al articolului 60 referitor la scutiri, din cadrul capitolului vizand impozitul pe venit, se introduce un nou punct, punctul 5, astfel ca sunt scutite de la plata impozitului pe venit "persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art.76 alin (1) - (3) si pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala, ca urmare a desfasurarii activitatii de jurnalism, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului Muncii si Justitiei Sociale si al ministrului Finantelor".Articolul 76 defineste veniturile din salarii si asimilate salariilor.Alaturi de Valeriu Steriu, propunerea legislativa este sustinuta de 27 de deputati si senatori PSD, ALDE si PMP.Initiativa legislativa urmeaza sa primeasca avizele necesare, sa intre in dezbaterea comisiilor de la Camera Deputatilor si apoi sa treaca de votul plenului, urmand aceeasi procedura si la Senat, care este decizional in acest caz.