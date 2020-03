Iohannis a retrimis Parlamentului legea care scuteste jurnalistii de plata impozitului pe venit

Ziare.

Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, definind activitatea de jurnalism, extinde sfera contribuabililor scutiti de la plata impozitului pe venit si cu privire la persoanele fizice care realizeaza venituri din desfasurarea acestei activitati.Conform documentului transmis de presedinte,Argumentele presedintelui sunt ca aceasta notiune este definita in Codul Fiscal, desi "nu se mai regaseste in nicio alta norma din cuprinsul Codului", venind in contradictie cu intreaga conceptie normativa a acestuia, iar "definirea legala a activitatii de jurnalism fara asigurarea unei corelari cu cadrul legislativ general aplicabil mass-media - Legea audiovizualului nr. 504/2002 si/sau Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe - poate conduce la confuzii si probleme in aplicare atat cu privire la sfera de cuprindere a activitatii, cat si la exercitarea unei profesii ce tine direct de libertatea de exprimare, generand inclusiv riscul indepartarii de la principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si, implicit, cel al echitatii fiscale"."In consecinta, fata de argumentele invocate, consideram ca optiunea legiuitorului de a include in Codul Fiscal definitia legala a activitatii de jurnalism, astfel cum este prevazuta prin legea transmisa la promulgare, se impune a fi reanalizata de catre Parlament atat din perspectiva continutului normativ al Codului Fiscal, cat si din cea a corelarii cu actele normative in materie.Totodata, in scopul asigurarii unei intelegeri corecte si a evitarii oricaror interpretari gresite, consideram ca este necesar ca aceasta notiune sa fie reanalizata si sub aspectul sferei sale de cuprindere, care nu poate ramane exclusiv la nivel infralegal", precizeaza Iohannis.O alta prevedere din lege a carei reexaminare este solicitata de presedinte este aceea conform careiaatat la stabilirea prin lege a unui impozit, cat si cu ocazia acordarii unor scutiri de la executarea obligatiilor fiscale.Iohannis considera caIn opinia presedintelui, din aceasta perspectiva, se impune ca dispozitiile acestui articol sa fie reanalizate de Parlament pe baza unor date si analize concrete si fundamentate.