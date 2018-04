ONG-urile sunt ajutate sa primeasca 2% din impozitul pe venit prin intermediul unei aplicatii web

intra pe redirectioneaza.ro;

citesc si aleg catre ce ONG vor sa redirectioneze 2% din impozit;

completeaza formularul de pe pagina unui ONG;

descarca fisierul PDF si il printeaza;

adauga CNP-ul, semneaza formularul.

"Incurajam implicarea civica, de aceea indemnam oamenii sa devina supereroi civici. Daca ei nu pot redirectiona impozitul sau vor sa dea o mana de ajutor in plus, pot descarca formularul precompletat de pe pagina ONG-ului pe care vor sa il sustina, il printeaza in mai multe exemplare si il transmit colegilor, prietenilor si familiei si ii incurajeaza sa redirectioneze", se arata intr-un comunicat.Realizatorii aplicatiei precizeaza ca "pe redirectioneaza.ro orice ONG are posibilitatea de a-si crea un cont in platforma si de a folosi pagina sa dedicata pentru a incuraja oamenii sa redirectioneze acest impozit, in cel mai simplu mod permis de legislatia in vigoare".Acest instrument a fost dezvoltat si este disponibil in mod gratuit gratie muncii unei echipe de voluntari Code for Romania, precizeaza sursa citata. Redirectioneaza.ro contine informatii despre o varietate de ONG-uri care pot fi sustinute prin simpla redirectionare a 2% din impozit. 'Prin digitalizarea formularului #230 eliminam nevoia unui contact direct dintre organizatii si sustinatori, economisind timp si resurse cheltuite pe actiuni publice in mediul offline', se arata in comunicat.Potrivit ONG-ului, majoritatea persoanelor care au posibilitatea de a redirectiona 2% din impozitul pe venit nu o fac din cauza procesului greoi si a lipsei informatiilor centralizate cu privire la ONG-urile pe care le-ar putea sustine."Mai mult, si ONG-urile se confrunta cu dificultatea de a transmite mesajul legat de redirectionare catre audiente foarte largi, intr-un mod simplu, fara consum de resurse suplimentare", spune sursa citata.Potrivit realizatorilor aplicatiei, cei care doresc sa sustina un ONG o pot face in cativa pasi:Formularul poate fi trimis fie prin posta, cu scrisoare recomandata, catre unitatea ANAF de care apartine doritorul, fie prin curier sau posta la adresa ONG-ului si se ocupa ei de depunerea lui.