Romanii pot dona mai multi bani, dar numai catre anumite ONG-uri: De ce copiii bolnavi de cancer pe care noi ii sustinem sunt mai putin importanti?

Cere si ti se va da. Oare?

Doar 10% dintre ONG-urile din domeniul social beneficiaza de impozit de 3,5%

De ce copiii bolnavi de cancer pe care noi ii sustinem sunt mai putin importanti decat alti copii?

"Ne afecteaza existenta, nu ne vom mai putea desfasura activitatea"

O ordonanta cu dedicatie?

Ziare.

com

Decizia a fost luata pentru a repara un efect negativ al revolutiei fiscale. Mai exact, prin scaderea impozitului pe venit de la 16 la 10%, s-au redus mult sumele care puteau fi donate de populatie ONG-urilor prin cota de 2% din impozitul pe venit.La prima vedere, masura pare a fi una buna, insa limitarile impuse de guvern creeaza discriminari majore siMai exact, Guvernul a decis ca aceasta cota majorata, de 3,5%, se aplica doar "entitatilor nonprofit si unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat".La inceputul anului, ONG-urile au cerut majorarea cotei care poate fi redirectionata din impozitul anual pe salarii si pensii catre organizatii, pentru a compensa pierderile suferite dupa ce impozitul pe venit a scazut de la 16% la 10%.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, s-a aratat deschis la solicitarea organizatiilor, afirmand ca statul trebuie sa le sprijine activitatile."Ajutorarea acestor ONG-uri care au ca principal obiect de activitate sprijinirea celor cu nevoi deosebite trebuie facuta. Altfel nu pot sa asigure ceea ce au de facut si scopul pentru care au fost infiintate. Statul trebuie sa vina sa sprijine. Am stabilit cu doamna prim-ministru ca toate aceste propuneri pe care dansii le-au ridicat sa fie in urmatoarele doua saptamani centralizate pentru a vedea fiecare problema in parte", declara, la inceputul lunii martie, Teodorovici.Ministrul a analizat cererile organizatiilor si a decis ca doar ONG-urile din domeniul social, acreditate, sa beneficieze de aceasta majorare. Au fost ignorate ONG-urile din domeniul social neacreditate, cele din sanatate, din educatie, mediu, cultura. Acestea nu vor putea compensa reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%.Pe ce s-a bazat Ministerul de Finante cand a luat o astfel de decizie? Ce criterii au fost avute in vedere? Nu se stie, pentru ca in momentul adoptarii ordonantei de urgenta, Guvernul nu a dat explicatii.Majorarea la 3,5% a cotei din impozitul pe venit care poate fi donata pentru sustinerea ONG-urilor din domeniul social nici macar nu se adreseaza tututor acestor organizatii. Si asta pentru ca Guvernul a impus o conditie: sa aiba cel putin un serviciu social licentiat., a declarat pentruca de aceasta masura vor beneficia doar 10-11% dintre ONG-urile sociale. Daca ne raportam insa la numarul total al organizatiilor, procentul este cu mult mai mic."In ultimul raport publicat pe site-ul nostru, erau 88.650 ONG-uri inrgistrate. Dintre acestea, 42.707 sunt active. Ce consideram noi ca ONG activ este acel ONG care isi depune bilantul la Autoritatea Fiscala. Asta inseamna ca a avut activitati, venituri, cheltuieli etc. Dintre acestea, aproximativ un sfert sunt organizatii din domeniul social caritabil de sanatate. Din acest sfert,", ne-a declarat Ionut Sibian.Directorul executiv al FDSC a subliniat ca ordonanta adoptata de Guvern creeaza discrepante majore pentru ca de ea beneficiaza doar o mica parte dintre ONG-uri.Celelalte, care lucreaza cu sau pentru grupuri vulnerabile, nu beneficiaza de aceasta majorare, ceea ce nu ni se pare echitabil. Ce sa mai vorbim de organizatiile de mediu, educatie. Se creeaza niste discrepante si nu intelegem cum vor fi ele manageriate.Aceasta masura incearca sa corecteze scaderea bazei de directionare de la 16% la 10%. Ori ceilalti care sunt afectati vor avea o scadere de venituri majora. Pentru ei ce masuri compensatorii sunt prevazute?", a precizat Ionut Sibian.In ceea ce priveste acreditarea ONG-urilor, Ionut Sibian spune ca este un proces laborios si costisitor."Problema este legata de faptul ca nu toate organizatiile care sunt active in zona sociala au servicii acreditate. Acestea construiesc spitale pe baza banilor pe care ii aduna, dar nu dau direct servicii bolnavului. Asta inseamna acreditat. Acreditarea este anevoiasa, dureaza foarte mult si trebuie sa demonstrezi ca ai oaemeni, terapeuti. Este un proces costisitor, nu ai de ce sa il faci daca nu esti prestator de servicii. E ca si cum ti-ai deschide un cabinet medical", a explicat Ionut Sibian.Printre ONG-urile ignorate de autoritati se numara si cele din domeniul sanatatii, cum ar fi Daruieste Viata Fundatia pentru SMURD si multe altele. Sunt organizatii care construiesc spitale, modernizeaza sectii de spitale din intreaga tara, asigura lunar conditii pentru ca sute de copii sa poata fi operati gratis.a declarat pentru Ziare.com ca masura luata de Guvern este discriminatorie si spune ca ar fi trebuit aplicata in mod unitar."Este o masura discriminatorie. Guvernul nu doar ca a majorat la 3,5%, ci a dat posibilitatea si microintreprinderilor care sunt platitoare pe venit sa faca sponzorizari deductibile din acest impozit, dar doar catre asociatiile care au cel putin un serviciu acredtidat. Ceea ce ni se pare ca este total discriminatoriu, in primul rand caDe ce copiii bolnavi de cancer pe care noi ii sustinem fara a avea servicii acreditate, pentru ca nu se preteaza, sunt mai putin importanti decat copiii cu dizabilitati care beneficiaza de tratamente in centrele care au servicii acreditate? Consideram e absolut necesar ca Guvernul sa aplice in mod unitar si nediscriminatoriu la nivelul tututuror organizatiilor prevederile ordonantei.Nu intelegm ce a avut in vedere Guvernul, cum a stabilit, care au fost criteriile de a acorda discriminatoriu aceste facilitati doar unor ONG-uri. Chiarcare fac lucruri pentru copiii care provin din medii sarace, care nu au ce manca sau nu au cu ce merge la scoala daca nu sunt sustinuti de ONG-uri. Cu acei copii ce se intampla? Cu ce sunt ei mai putin importanti? ONG-urile din educatie, sanatate, mediu au fost puse la colt in raport cu alte ONG-uri", ne-a declarat Oana Gheorghiu.Vicepresedintele ONG-ului Daruieste Viata ne-a mai spus ca serviciile organizatiei nu sunt supuse acreditarii si cere aplicarea unui tratament egal tuturor ONG-urilor din tara."Daca activitatile noastre nu presupun acreditare, de ce sa ne acreditam? Noi construim un spital, de Oncologie, deciNu avem cum sa acreditam faptul ca noi construim un spital, sau ca am renovat sectii de Oncologie in toata tara.Nu, aceste servicii nu sunt supuse acreditarii. Asta inseamna ca activitatea noastra nu este la fel de importanta ca activitatea altor ONG-uri care au servicii acreditate? Eu cred ca fiecare isi are rostul lui si fiecare face cumva treaba statului, din pacate. Noi cerem aplicarea unui tratament egal tuturor ONG-urilor din tara. OUG va ajunge in Parlament si speram ca parlamentarii sa inteleaga ca este o greseala", a subliniat Oana Gheorghiu.La randul sau,, a declarat pentru Ziare.com ca organizatiile traiesc din donatiile cotei din impozitul pe venit si ca masura luata de guvern le afecteaza existenta."Este o masura foarte discriminatorie, mai ales ca ONG-urile chiar au facut ceva pentru pacienti, pentru educatia din Romania, pentru oamenii aflati in dificultate. Noi din asta practic traim, din asta ne luam donatiile sa putem sa facem reconstructii in spitalele de stat, sa putem sa ajutam pacienti, sa putem sa reconstruim sectii.Ne afecteaza existenta, noi nu ne vom mai putea desfasura activitatea. Noi toti am pornit de la voluntariat, ajutand cazuri, pacienti bolnavi, apoi ne-am dat seama ca este mult mai important sa faci un ONG si sa te implici sa ii ajuti pe toti, la un nivel national si felul in care ii puteam ajuta era sa construim spitale, sa facem ceva in Romania", ne-a declarat Alina Patrahau Vasea.Fondatorul Daruieste Aripi spune ca organizatia sa nu se poate acredita pentru ca acest demers este foarte costisitor. ONG-ul sau are doar trei angajati si, pentru a obtine acreditare, este nevoie de un numar mult mai mare de salariati care trebuie platiti."In ONG nu este ca intr-o companie. Sunt putine ONG-uri care isi permit din donatii sa plateasca un numar mare de angajati. Noi avem 3 angajati si facem de toate: PR, contabilitate, comunicare si secretariat. Noi nu am avea cum sa platim oameni foarte multi full time. Marea majoritate lucreaza voluntar. Suntem intr-un impas extrem de mare, cateodata ne dam peste cap, stam noptile si muncim, ne abandonam familiile.Noi construim acum sectia Terapie Intensiva pentru nou nascuti din Constanta. Este un proiect foarte mare si implica foarte mult timp. Trebuie sa facem rost de bani, sa tinem legatura cu autoritatile, sa facem rost de autorizatie de constructie, sa verificam lucrarile. Este foarte dificil sa ne acreditam.Este foarte multa munca", a mai precizat Alina Patrahau Vasea.Sispune ca ordonanta data de guvern pare una cu dedicatie, precizand ca toate ONG-urile ar trebui sa beneficieze de ea."Este vorba despre o impartire extrem de arbitrara pentru asociatiile si fundatiile care sunt prestatori de servicii sociale acreditate. Ele sunt foarte importante, dar credem ca si noi si inca multe alte organizatii sunt importante. Si noi nu avem dreptul de 3,5%, noi ne calificam pentru mai putin, pentru 2%.Mi se pare o ordonanta cu dedicatie. Atata timp cat avem organizatii care au facut proiecte mari in sanatate, de o importanta extraordinara, ele merita ajutate. Ar trebui ca toate ONG-urile sa beneficieze de aceasta ordonanta", ne-a declarat Alexandru Popa.Cu ajutorul ONG-ului Inima Copilului, mii de copii se trateaza anual la spitalul Marie Curie, ne-a mai spus Alexandru Popa."Noi am avut proiecte prin care, de exemplu, la Spitalul Marie Curie, am investit 4 milioane si jumatate de euro in infrastructura spitalului, prin sectiile pe care le-am construit. In sectiile acelea se trateaza anual mii de copii. Vorbim de Cardiochirurgie, unde anul trecut au fost operati 170 de copii si cifra va creste, Cardiologie, unde anual sunt internati mii de copii, sunt tratati ambulatoriu alte cateva mii, Terapie Intensiva de nou nascuti, unde sunt aduse cele mai grave cazuri din tara de nou nascuti cu probleme medicale si sunt tratati in jur de 400 de copii pe an, Neurochirurgie unde sunt in jur de 250 de operatii pe an", a conchis Alexandru Popa.