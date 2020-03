USR a depus un proiect de lege pentru impozitarea cu 90% a pensiilor speciale

Ziare.

Proiectul USR prevede un impozit de 90% pentru toate pensii speciale de peste 3.500 de lei si un impozit de 10% pentru pensiile speciale intre 2.000 si 3.500 de lei.Potrivit USR, pensia minima in Romania este de 704 lei, iar cea mai mare pensie speciala depaseste 70.000 de lei, ceea ce inseamna de aproximativ 100 de ori mai mult."O discrepanta uriasa este si intre pensia medie din sistemul public, in prezent 1.247 lei, si pensia medie din sistemele speciale, care variaza intre 4.000 de lei si 19.000 de lei.In plus, doar pentru primele doua luni din anul 2020, statul a scos de la buget 1,6 miliarde lei, iar pana la finalul anului se estimeaza o cheltuiala cu pensiile speciale de peste 10 miliarde de lei.Bani care pot fi folositi pentru rezolvarea unor probleme urgente, precum combaterea epidemiei de coronavirus, diminuarea efectelor economice ale acesteia, investitii in domenii vitale, incepand cu Sanatatea", a transmis USR.Deputatul Claudiu Nasui considera ca "pensiile speciale sunt o mare nedreptate pentru majoritatea romanilor"."Nu mai putem avea unii cetateni mai "speciali" decat altii. Ne aflam in fata unei crize de proportii majore, iar pensiile speciale sunt o mare nedreptate pentru majoritatea romanilor care, de altfel, le platesc din munca lor.Romania ar fi putut avea investitii in sistemul medical si in infrastuctura. In loc, avem mii de oameni care profita de apropierea lor de putere pentru a-si insusi beneficii pentru care nu au cotizat", a declarat Claudiu Nasui."Este momentul ca macar in fata unei astfel de provocari cum este cea cauzata de pandemia globala sa restabilim echitatea. Sistemul de pensii din Romania are o problema mare cu dublul standard pe care il aplica in cazul pensiilor care nu respecta principiul contributivitatii.Cei care platesc pentru pensiile speciale nu sunt si cei care beneficiaza de ele, iar asta trebuia corectat demult. Asta ne propunem prin acest proiect", a declarat, la randul sau, Cristina Pruna.Proiectul de lege depus de parlamentarii USR completeaza Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.Concret, pentru veniturile din pensii sau indemnizatii pentru limita de varsta finantate de la bugetul de stat si stabilite pe baza unei legislatii speciale de pana la 2.000 de lei, impozitul este 0%.Pentru veniturile cuprinse intre 2.001 lei si 3.500 de lei, impozitul este de 10%, iar pentru veniturile de peste 3.500 de lei, impozitul este de 90%, dar numai pentru acea parte din pensie obtinuta prin legi speciale, nu pe baza contributivitatii.Patrivit USR, se stabileste un regim fiscal care: mentine scutirea asupra primilor 2.000 de lei din pensie; mentine actuala cota de impunere de 10% pentru partea contributiva a veniturilor din pensii, indiferent daca nivelul acesteia se situeaza sub sau peste pragul special de impunere; stabileste o cota de impunere de 10% pentru pensia speciala care se situeaza sub pragul special de impunere si stabileste o cota de impunere de 90% pentru pensia speciala care se situeaza peste pragul special de impunere (sau peste nivelul partii contributive, daca partea contributiva depaseste pragul special de impunere).Pragul special de impunere va fi calculat pentru fiecare an, la nivelul a cinci pensii sociale minime garantate, in prezent pensia minima fiind 700 de lei."Sumele incasate de stat din aceste impozite vor fi virate intr-un cont distinct al bugetului de stat si intrebuintate pentru investitii in domeniul sanatatii si masuri pentru sprijinirea economiei si restabilirea echilibrului economic in urma crizei epidemice si economice cauzata de virusul SARS-COV-2", a mai trasmis USR.USR face un apel catre toate partidele parlamentare ca proiectul de lege sa fie adoptat in regim de urgenta.