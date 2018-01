Ce vrea Guvernul sa faca atunci cand Romania va fi la presedintia Uniunii Europene

Ziare.

com

Guvernul si-a propus ca in perioada celor sase luni sa convinga cat mai multe tari europene de necesitatea adoptarii a cat mai multor cote reduse de TVA, arata un document obtinut de Profit.ro In prezent, normele europene permit doar doua astfel de cote reduse fata de cota standard. PSD spune ca acesta este motivul pentru care nu a putut implementa un proiect de lege care prevedea TVA zero la locuintele noi si la publicitatea din mass-media, act normativ despre care Liviu Dragnea spunea ca este inclus in programul de guvernare si ca ar fi trebuit sa se aplice din luna martie a anului trecut an.Proiectul mai prevedea si TVA zero pentru livrarea de ingrasaminte si de pesticide in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii specifice din domeniul agriculturiiRomania are deja doua cote reduse de TVA, cea de 9% aplicata, la alimente si apa, precum si cea de 5% pentru carti si diverse activitati culturale. Directiva europeana stabileste in mod explicit ca procentul cotelor reduse de TVA "nu poate fi mai mic de 5%" din baza de impozitare. In cazul serviciilor de publicitate, normele europene in domeniu nu permit insa aplicarea unei cote reduse de TVA.Pentru ca masura dorita de PSD sa fie aplicata, ea are nevoie de acordul tuturor statelor membre. "Aplicarea cotelor reduse de TVA trebuie sa tina cont de necesitatile fiecarui stat membru, fiind mai degraba o decizie la nivel politic", sustine Guvernul in documentul citat si prezentat de jurnalistii de la Profit.ro