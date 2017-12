Cum vor ajunge companiile sa implementeze Split TVA chiar daca nu sunt obligate de lege

Ziare.

Asta se va intampla pentru ca vor intra in relatii cu furnizori care trebuie sa aplice mecanismul conform legii, a explicat Raluca Baldea, director Deloitte Romania, citata de Profit.ro Chiar daca dupa modificarile din Parlament Split TVA a devenit optional pentru marea majoritate a firmelor si obligatoriu doar pentru doua categorii, cele cu restante de TVA si in insolventa, acest sistem va afecta mai multe companii de atat.Raluca Baldea sustine ca aceasta obligatie pentru toate persoanele inregistrate in scop de TVA de a plati taxa defalcat catre furnizorii aflati in sistem va aduce cel putin un cost administrativ. Mai exact, vor fi necesare verificari in registrului platitorilor si urmarirea platilor.Raluca Baldea a precizat ca in cazul platii eronate se va aplica o penalitate de 0,06% pe zi atat la client, cat si la furnizor, din suma platita eronat daca nu este corectata in 7 zile lucratoare.Asta inseamna ca cel putin cateva luni e posibil sa apara unele probleme de functionare cu riscurile aferente pentru companii, macar pana cand sistemul se va regla.Amintim ca sistemul platii defalcate a TVA va fi obligatoriu pentru persoanele inregistrate in scop de TVA care au restante de TVA sau sunt in insolventa. Legea urmeaza sa fie promulgata de presedintele Romaniei si publicata . Daca acest lucru nu se va intampla pana la 1 ianuarie, OUG 23/2017 va intra in vigoare, care prevede ca sistemul devine obligatoriu pentru toti platitorii de TVA.