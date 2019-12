Daca TVA ar scadea la 16%, am avea cea mai redusa cota din UE. Impactul la buget e urias

Cota generala de TVA in statele membre UE

daca Romania ar scadea cota generala de TVA la 16%, atunci am ajunge la cel mai mic nivel din intreaga UE

Avem cel mai mare deficit la incasarea TVA din UE

Presiune pe buget

Propunerea legislativa a primit, marti, aviz favorabil in Comisia de Buget-Finante a Camerei Deputatilor Practic, proiectul aduce modificari Codului Fiscal si prevede, pe langa reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19 la 16%, si extinderea aplicarii cotei de 5%, fata de cota redusa de 9%, pentru "livrarea de alimente destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele".In 21 octombrie, Senatul a dat vot favorabil proiectului, iar in Camera Deputatilor - care este for decizional - va fi dezbatut miercuri, in ideea de a se aplica de la 1 ianuarie 2020.El a fost initiat de deputatul Florin Roman si sustinut de alti liberali: Gabriel Andronache, Lucian-Ovidiu Heius, Sorin-Dan Moldovan, Nicolae Neagu. Totusi, premierul Ludovic Orban a transmis ca proiectul nu e sustinut de intreg partidul , iar presedintele Klaus Iohannis a avertizat ca masura nu este oportuna acum pentru buget. La 1 ianuarie 2019, in tarile UE , cota generala de TVA era cuprinsa intre 27% (Ungaria) si 17% (Luxemburg).Cu 19%, Romania se afla in plutonul statelor cu valoare mai redusa a taxei pe valoare adaugata, dupa cum se observa mai jos:Ungaria - 27%Croatia- 25%Danemarca - 25%Suedia - 25%Grecia - 24%Finlanda - 24%Irlanda - 23%Polonia - 23%Portugalia - 23%Slovenia - 22%Italia - 22%Belgia - 21%Cehia - 21%Spania - 21%Letonia - 21%Lituania - 21%Olanda - 21%Estonia - 20%Bulgaria - 20%Franta - 20%Austria - 20%Slovacia - 20%Marea Britanie - 20%Germania - 19%Cipru - 19%Malta - 18%Luxemburg - 17%Astfel, Potrivit unui studiu al Comisiei Europene publicat pe 5 septembrie , Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile din TVA preconizate nefiind incasate in 2017.Romania este urmata de Grecia (34%) si Lituania (25%). Cele mai mici deficite sunt in Suedia, Luxemburg si Cipru, unde veniturile din TVA sunt deficitare in medie cu doar 1%.Comisia Europeana estimeaza, insa, pentru 2018 o reducere a deficitului de incasare a TVA in cazul Romaniei pana la 35%. De asemenea, tot potrivit estimarilor CE , veniturile din TVA in Romania au crescut de la 53,229 miliarde lei in 2017 la 59,990 miliarde lei in 2018. In 2016, acestea au fost de 49,253 miliarde de lei - cea mai mica valoare inregistrata in ultimii sase ani.Cum la 1 ianuarie 2017, cota generala de TVA a scazut cu un punct procentual, iar veniturile din incasarea TVA au crescut ulterior, putem spune ca o astfel de masura incurajeaza conformarea voluntara, intr-o oarecare masura - asa cum sustine si initiatorul proiectului.Doar ca efectele se resimt in timp. Dupa cum ne arata statistica CE, veniturile au crescut considerabil abia in al doilea an de la reducerea cotei de TVA. Dar chiar si asa, masura nu a ajutat intr-atat incat sa nu mai fim tara din UE cu cel mai mare deficit in aceasta zona.Prin urmare, problema cea mai stringenta in ceea ce priveste reducerea TVA de la 1 ianuarie 2020 este ca va pune o presiune mare pe bugetul de anul viitor. Potrivit calculelor, impactul micsorarii cotei generale la 16% este de peste 8 miliarde de lei, in timp ce reducerea TVA pentru alimente de la 9 la 5% inseamna 3,7 miliarde de lei in minus la bugetul de anul viitor.In total, e vorba de un impact de pesteAsta in conditiile in care bugetul pe 2020 este schitat pe venituri in termeni nominali de 360,1 miliarde lei, dintre care cele mai mari ponderi le inregistreaza contributiile de asigurari sociale (34,4% din total venituri), urmate de TVA (20,2%) si accize (9,3%).Tocmai de aceea, presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca in acest moment bugetul nu poate suporta o reducere a TVA : "In perspectiva, sigur, in anii care vor urma, este posibil sa discutam asa ceva, daca economia creste si lucrurile merg bine, dar de azi pe maine sa scadem TVA nu mi se pare un lucru bun", a evidentiat seful statului.De asemenea, el a criticat si atitudinea parlamentarilor PSD, care nu au sustinut proiectul cat au fost la Putere, dar vor sa il voteze acum, cand sunt in Opozitie: "PSD incearca sa se reprofileze, dar din pacate merg dintr-o extrema in cealalta extrema, in loc sa se opreasca la mijloc. Sunt convins ca in Parlament aceste chestiuni vor fi dezbatute si discutate.Eu contez pe intelepciunea politica a tuturor partidelor din Parlament. In final, pe cine sa ajute sa impovarezi un buget care deja are constrangeri semnificative?", a mai spus Iohannis.