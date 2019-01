De la 1 februarie, ANAF acorda codul de TVA in aceeasi zi cu depunerea cererii

Ziare.

"Presedintele Agentiei Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Mihaela Triculescu, a adoptat ordinul prin care simplifica semnificativ procedura de inregistrare in scopuri de TVA si acorda posibilitatea persoanelor impozabile sa obtina codul de TVA in aceeasi zi cu depunerea solicitarii, fara a parcurge procedura de audiere", au informat joi reprezentantii Fiscului intr-un comunicat de presa.In vederea obtinerii rapide a codului de TVA,de transmitere la distanta.Noua procedura stabileste modelul si continutul formularului "Declaratie pe proprie raspundere pentru inregistrarea in scopuri de TVA"., in termen de 15 zile de la data depunerii solicitarii.Ministerul Finantelor, prin intermediul ANAF, urmareste cresterea conformarii voluntare si combaterea evaziunii fiscale, concomitent cu eficientizarea activitatii administrative, inclusiv prin asigurarea unui program de cooperare si consultare cu mediul de afaceri in vederea identificarii problemelor si solutiilor viabile", au subliniat reprezentantii ANAF.