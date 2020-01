Florin Roman (PNL): Alegeti domnilor pesedisti - ori pensii speciale, ori alocatii pentru copii! Replica lui Ciolacu

Ciolacu: PSD este pentru taierea pensiilor speciale, insa asa cum vrea PNL va fi doar o alta lege declarata neconstitutionala

"Din economia rezultata din taierea pensiilor speciale, Guvernul ar avea resursele financiare necesare pentru plata alocatiilor majorate, in urma votului de la sfarsitul lunii decembrie, din Parlament", spune Roman.El adauga ca, tot in decembrie, Comisia de Munca a Camerei Deputatilor a dat un raport de adoptare a proiectului PNL care prevede taierea pensiilor speciale pentru parlamentari, magistrati, personal aeronautic, diplomati, functionari ai Curtii de Conturi etc. Proiectul de lege al PNL aloca pensii de serviciu doar pentru militari si politisti, precizeaza Roman."In mod surprinzator, raportul de adoptare nu a fost "ridicat" pe site-ul Comisiei de Munca si nici nu a fost trimis plenului, astfel incat el nu a putut fi supus votului in ultima saptamana din sesiunea parlamentara. Urgenta adoptarii acestui proiect de lege este determinata de necesitatea finantarii legii adoptata de parlament, privind dublarea alocatiilor pentru copii", spune Roman.El solicita reprezentantilor PSD sa voteze proiectul PNL in sesiune extraordinara."Solicitam PSD si presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sa rupa fratia cu pensiile speciale si sa votam proiectul de lege al PNL in sesiune extraordinara. In acest fel, PSD poate dovedi ca nu a votat cresterea alocatiilor doar in interes electoral, dupa ce anul trecut a votat impotriva demersului PNL. De la 1 ianuarie a.c., alocatiile copiilor au crescut cu 100% din rata inflatiei, urmare a unei legi initiata de PNL. Asadar,", incheie Roman.In replica, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca "este foarte bine" ca reprezentantii PNL si-au adus aminte ca exista o prevedere adoptata deja de Parlament privind dublarea alocatiilor, dar "nu au gasit de cuviinta sa o si puna in aplicare"."PSD este pentru taierea pensiilor speciale, insa asa cum vrea PNL va fi doar o alta lege declarata neconstitutionala. Pentru a face efectiv dreptate, pentru ca sumele sa fie reduse, noi am initiat legea supra-impozitarii pensiilor speciale si am votat-o deja la Senat. PSD va vota supraimpozitarea pensiilor, cu exceptia militarilor, intrucat acestia isi risca viata in teatrele de operatii.Pana acum, PNL a venit doar cu minciuni. Se fac ca fac, nedorind in realitate sa schimbe nimic!", sustine Ciolacu.Totodata, Ciolacu spune ca si proiectul initiat de PNL privind reducerea TVA de la 19% la 16% si a cotei de TVA pentru alimente trebuie pus pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare.