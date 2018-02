Guvernul a cerut abia acum Comisiei Europene derogare pentru Split TVA, sistem aflat deja in vigoare

Ziare.

com

Cererea vine dupa ce, anul trecut, ministerul a respins mesajele Comisiei prin care propunea sa ajute autoritatile romane in avans pentru a se asigura ca legislatia respecta regulile UE, scrie Profit.ro Ministerul Finantelor sustinea la acel moment ca pentru modelul romanesc de Split TVA nu este nevoie de derogare , insa acum s-a razgandit.Totusi, Ministerul Finantelor considera ca modelul de Split TVA din Romania respecta regulile prevazute de Directiva TVA.Momentan, Comisia Europeana analizeaza solicitarea de derogare, avand la dispozitie 8 luni pentru a finaliza procedura.Dupa obtinerea tuturor datelor, vor fi informate statele membre si se va pregati o propunere pentru Consiliul European, privind acordarea sau neacordarea derogarii.Romania trebuie sa justifice acum ca masura este necesara pentru a combate evaziunea pe TVA sau ca simplifica mediul de afaceri, desi ar fi dificil, din moment ce anul trecut 95% din mediul de afaceri se opunea Split TVA Daca legislatia pe Split TVA intra in contradictie cu Directiva TVA se poate ajunge si la o procedura de infringement, ceea ce inseamna ca Romania va fi atentionata de catre Comisie pentru incalcarea unei obligatii. Daca nu se ajunge la o intelegere, Romania va fi actionata in judecata la Curtea Europeana de Justitie si ar putea fi amendata cu o suma substantiala, potrivit Profit.ro.Sistemul Split TVA a intrat in vigoare la 1 octombrie 2017 si pana la sfarsitul anului a fost optional, insa de la 1 ianuarie 2018 a devenit obligatoriu pentru firmele in insolventa si cele cu datorii la TVA