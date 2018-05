Liberalii spun ca PSD va creste TVA la 20%, Teodorovici ii contrazice: Contati pe ce spun Guvernul si coalitia

Teodorovici: Sunt inconstienti!

Ziare.

com

"Executia bugetara confirma ceea ce stiam de mult timp si ceea ce am spus odata si cu aparitia ratei inflatiei - programul de guvernare al PSD dauneaza sanatatii economiei. (...) In 2018, bugetul a mai castigat 3 miliarde de lei prin faptul ca nu a fost scazut TVA de la 19% la 18%. Acest lucru a fost amanat. In acest moment, exista o decizie pe care PSD trebuie sa o ia si despre care stiu ca se discuta, daca se va creste sau nu TVA la 20% de la mijlocul anului sau de anul urmator.In acest moment, fara acesti bani din cresterea TVA, care inseamna in jur de 3 miliarde de lei, deficitul bugetar va depasi 3% si cei care vor sa se uite la aceste cifre pot sa vada la necesarul de finantare, unde chiar si PSD estimeaza o crestere a deficitului la 3% sau peste 3%, necesarul fiind mai mare decat deficitul aprobat in Parlament. Cifrele arata ca economia este din ce in ce mai fragila in perioada urmatoare, iar in cazul unui soc negativ efectele vor fi dezastruoase. Singura solutie pentru PSD: taie cheltuielile si aduce mai multe venituri la buget, iar venituri mai multe la buget doar prin taxe mai mari", a declarat, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL , senatorul Florin Citu, potrivit unui comunicat.Intrebat de jurnalisti daca a aflat "pe surse" aceasta informatie, Citu a raspuns: "Sunt scenarii, asa cum s-a anuntat si anul trecut, tot pe surse, ca nu va scadea TVA la 18% si a fost negat asa am aflat si acest lucru".La insistentele jurnalistilor daca aceasta ar fi singura modalitate de a fi adusi bani la buget, senatorul PNL a indicat cresterea TVA si Pilonul II de pensii."Numai ca la Pilonul II de pensii iarasi o nationalizare totala, nu se poate face peste noapte, este clar. Atunci se discuta ca la Pilonul II de pensii sa nu mai transfere suma care inseamna 7 miliarde de lei, suma care trebuia sa fie transferata de la Pilonul I catre Pilonul II care inseamna cam 7 miliarde de lei in 2018", a conchis liderul Comisiei economice din Senat.Citu a fost contrazis de Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Acesta din urma a declarat miercuri ca nu exista discutii - la nivel de guvern sau de coalitie - cu privire la cresterea taxelor sau a impozitelor."Asa ceva nu exista in discutii la nivel de guvern, la nivel de coalitie. Nici pentru anul viitor nu se pune problema de a creste vreo taxa, vreun impozit, absolut deloc. Cei care spun tot timpul, dau astfel de vesti sunt inconstienti, pentru ca in felul acesta sunt si iresponsabili. Sunt persoane in anumite functii politice mai ales care trebuie sa inteleaga ceea ce inseamna functia pe care ei o ocupa.Din pacate, se pare ca nu se intelege acest lucru, dar contati pe ce vi se spune in mod oficial de catre oamenii din guvern si de cei din coalitie", a sustinut Eugen Teodorovici, la Palatul Parlamentului, intrebat despre posibilitatea cresterii TVA.