Ministrul de Finante da asigurari ca TVA nu va creste

Oficialul adauga ca nu a luat niciodata masuri care sa impovareze contribuabilul."Nu am facut si nu voi face acest lucru cat sunt intr-o pozitie publica", spune Teodorovici, precizand ca TVA trebuie sa scada la 18%.Referitor la o eventuala crestere a TVA, ministrul a afirmat: "Guvernul a spus foarte clar de la inceput ca asa ceva nu se va intampla, nici numarul de taxe, nici cuantumul acestora, nici taxe si impozite, nu vor creste"."Mai mult, aveti si o confirmare ca, fiind in pozitia de ministru de Finante, eu, ca fel de a fi, nu am facut in viata mea acest lucru, sa iau masuri care sa impovareze fie actorul privat sau persoana fizica din economie. Nu am facut si nu voi face acest lucru cat sunt intr-o pozitie publica", a spus Teodorovici la Antena 3.