Noul program de guvernare: TVA de 18% in 2019, salariu mediu de 1.000 de euro in 2020

Ziare.

com

Documentul de 278 de pagini a fost postat pe site-ul Camerei Deputatilor Iata cateva dintre masurile economice si fiscale prevazute de noul program de guvernare:redus la 18% din 2019"Astfel, vom avea a doua cea mai redusa cota din UE, dupa Luxemburg cu 17%. Vom extinde cota 5% de TVA pentru vanzarea de locuinte (cele cu o suprafata mai mica de 120mp) si pentru inputuri in agricultura, cel tarziu incepand cu 1 ianuarie 2019".- infiintarea unui(FSDI)."Acesta va fi alcatuit, in principal, din companiile de stat profitabile, a carui valoare va depasi 10 mld. Euro. Fondul se va putea folosi de veniturile din privatizari, din dividende ale acestor companii, precum si din veniturile provenite din emisiuni de obligatiuni sau din vanzarea de active neperformante (case de odihna, hoteluri - apartinand unor companii al caror obiect de activitate este cu totul altul). Scopul fondului va fi acela de a dezvolta sau construi de la zero afaceri in domenii prioritare pentru statul roman, care sa se sustina economic".net va creste anual cu 100 de lei, 150 pentru studii superioare"Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro. Se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare. Acesta se va majora, anual, cu 150 lei, net."brut va ajunge peste 1000 de euro in 2020"Ne punem mare incredere si in atingerea obiectivului de a avea in Romania anului 2020 peste 1 milion de cetateni cu salariul brut mai mare de 1.000 Euro, facand parte, deci, din clasa de mijloc. In aceste conditii, dar si prin investitiile masive ale statului, FSDI si din fonduri europene, salariul mediu brut in Romania va depasi 1.000 Euro in 2020".creste la 640 lei de la 1 iulie 2018"Vor beneficia in special cei care au lucrat in agricultura si pentru care cooperativelela care au lucrat inainte de 1989 nu au platit contributii, va duce la cresterea veniturilor a peste 1 milion de pensionari".pentru tinerii pana in 26 de ani"Tinerii vor fi sustinuti si vor putea ca, pana la implinirea varstei de 26 de ani, sa apeleze la credite fara dobanda, garantate in proportie de 80% de catre stat, de maxim 40.000 lei, pentru plata cursurilor, chiriei sau a unei parti din constructia unei locuinte. (Termen 1 ianuarie 2019) "va creste anual"In urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei".vor fi scutiti de impozit din 2019 (masura era promisa inca de anul acesta, dar nu s-a aplicat)- eliminarealucrat, concomitent cu dublarea impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutivdin 2019creste la 1.600 de lei pe an (acum e 960 de lei pe an - 80 de lei pe luna)"Familiile vor fi incurajate sa aiba si sa creasca cat mai multi copii prin acordarea a 1.600 - 1.800 lei/an pentru fiecare copil. Acesti bani vor fi dati doar pentru copiii care au cel mult 10% absente nemotivate".- majorareade la 220.000 lei, in prezent, la 300.000 lei- extindereapentru masini electrice"Vom extinde si Programul Rabla, destinat achizitiei de masini electrice astfel incat, in perioada 2018-2022, peste 100.000 de romani sa beneficieze de acest program si sa-si achizitioneze o masina electrica. Valoarea voucherelor pentru o masina electrica va fi de 10.000 euro (...) in 2021, pe teritoriul Romaniei, sa fie functionale cel putin 20.000 de puncte de alimentare instalate in retea".va reveni integral bugetelor administratiilor publice locale din 2019Iata lista oficiala de ministri anuntata vineri de premierul desemnat Viorica DancilaB.B.