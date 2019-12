Reducerea TVA a fost retrimisa cu scandal in comisii: Mirosea violent a alcool. E delir si marlanie/V-am adus pastilele!

Ziare.

Solicitarea de retrimitere la comisii a fost facuta de deputatul PNL Florin Roman, initiatorul proiectului, afirmand ca este nevoie de un studiu de impact si de un punct de vedere al Guvernului Orban.Roman a tinut sa precizeze ca isi asuma in continuare initiativa, doar ca este nevoie de asiguari ca indeplineste toate conditiile."Vreti sa va razbunati pe PNL. Gresit. Va razbunati pe Romania si veti plati pentru aceasta aroganta. Spuneti ca vreti dialog, dar de fapt nu vreti decat sa aratati pesedistilor ca azi voi inca sunteti tari in Parlament, ca nu vor fi alegeri ale primarilor in doua tururi si dinamitati Romania doar pentru a va pozitiona in interiorul PSD.Eu sunt initiatorul acestui proiect de lege si mi-l asum. Liberalii au alta gandire economica. Principiul liberal este foarte simplu, taxe mai mici. Sunt mai multi platitori de taxe si impozite. Atunci cand am venit cu cota unica, tot dumneavoastra, infierati, cu mania proletara, cota unica. V-am demonstrat ca avand o cota mai mica colectam mai mult decat o cota mai mare", a spus deputatul.Discursul lui Florin Roman a fost criticat insa de deputatul PSD Nicoale Bacalbasa, in termeni jignitori.Social-democratul a spus ca, in calitate de medic, poate spune ca discursul lui Roman poate fi numit delir, iar din punct de vedere al lumii din care provine se numeste marlanie."Vreau sa spun ca data trecuta cand nu a vrut sa plece 10 minute de la microfon, mirosea violent a alcool (Florin Roman - n.red.). Acum nu l-am mirosit, nu stiu, dar, ca medic, apropo de discursul dumnealui, pot sa spun cu toata responsabilitatea ca acesta se numeste din punct de vedere psihiatric delir, iar din punct de vedere al lumii din care provin se numeste marlanie", a spus Bacalbasa.Nici Florin Roman nu s-a lasat mai prejos, numindu-l pe Bacalbasa "bufon"."Regele a murit, traiasca regele. Bufonul a ramas acelasi. Anul trecut, la legea bugetului, la o ora tarzie in noapte, imi amintesc ca bufonul se auzea: 'Haideti sa incheiem, nu mi-am luat pastilele'. V-am adus pastilele! Poate va linistiti", a declarat Florin Roman.Propunerea legislativa privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 a primit, marti, raport favorabil din partea Comisiei pentru Buget-Finante a Camerei Deputatilor.Premierul Ludovic Orban anuntase marti ca PNL nu va vota proiectul de lege privind reducerea nivelului cotei standard de TVA , cu toate ca initiativa apartine liberalului Florin Roman."Nu este un proiect al PNL. E un proiect initiat de un parlamentar PNL. E o mare diferenta intre proiectele initiate de parlamentari individual si proiectele PNL. Pentru ca un proiect sa fie sustinut de PNL, procedura statutara pe care o avem este ca proiectul sa fie analizat, avizat de comisiile de specialitate ale partidului, sa obtina aprobarea Biroului Executiv al partidului.PNL nu sustine decat acele proiecte care au respectat procedura de sustinere si au fost votate in Biroul Executiv. Ca atare, nu vom vota un proiect care apartine unui coleg de al nostru, care a initiat un proiect de lege ca parlamentar individual si nicidecum din partea PNL", a explicat Ludovic Orban.Si presedintele Klaus Iohannis a sustinut, marti, ca bugetul tarii nu isi permite, in acest moment, o reducere a TVA