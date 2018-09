Teodorovici: Saptamana viitoare este posibil sa dam OUG pentru scaderea TVA in turism la 5%

Ziare.

com

"S-a anuntat TVA-ul de la 9% la 5% in zona de turism. Este posibil sa avem, saptamana viitoare, un proiect de Ordonanta de Urgenta tocmai pentru a scadea TVA-ul de la 5% la 9% in zona de turism si produse din zona aceasta. (...) S-a dovedit a fi o masura buna, atunci cand a fost luata in anii trecuti, a produs efectele scontate in economie, chiar daca unii s-au grabit sa spuna: 'Uitati cata gaura da la buget daca renunti la TVA de la 24 la 9%. Din contra, a fost efectul exact invers", a declarat Teodorovici, marti seara, la TVR 1.De asemenea, voucherele de vacanta vor fi pastrate, a reiterat ministrul Finantelor. "Va ramane voucherul, nu banii, care se duc in salariu. Ramanand voucher-ul, banii se consuma in Romania", a spus el.Marti, 21 august, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca vrea sa dea o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement de la 19% la 5%, iar pentru apele termale TVA va fi 0%."Doamna prim-ministru mi-a spus ca intentioneaza sa adopte o ordonanta de urgenta privind reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agreement si de wellness de la 19% la 5%, iar redeventa pentru apele termale sa mearga la 0%. Ungaria are 0%. Noi avem o bogatie inimaginabila in ceea ce priveste apele termale tamaduitoare. Sunt 31 de statiuni de interes national roman, sunt 20 si ceva de statiuni balneoclimaterice", a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea, marti seara la Antena 3.Liderul social-democrat a adaugat ca prin aceasta OUG vor fi infiintate si doua fonduri, unul care vine in sprijinul agentilor economici care vor sa faca investitii si un altul pentru autoritatile locale pentru a facilita investitiile in infrastructura."Am avut o discutie initial cu doamna premier. Ce mi-a zis este ca vrea sa adopte aceasta ordonanta. Vrea de asemenea sa creeze doua fonduri. Un fond pentru a sprijini agentii economici care investesc acolo si un fond special pentru acest sector, care are un potential urias, pentru autoritatile locale, ca sa investeasca in infrastructura respectiva. Nu se poate. Ungaria nu are atata bogatie ca noi, dar are un turism mai dezvoltat pe zona balneara decat are Romania si Romania are de zece ori mai mult potential, daca nu si mai bine", a completat Dragnea.