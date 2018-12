TVA nu mai scade la 18%, din 2019. Valcov: Cand economia o va permite, se va reduce

Ziare.

Aceasta scadere este prevazuta in Programul de guvernare. De ce nu se mai aplica?, a intrebat un jurnalist."Pentru ca la Ministerul de Finante s-a analizat, s-a fundamentat si s-a propus Guvernului ca TVA la acest nivel sa nu scada. Aceasta este politica Ministerului de Finante care va fi propusa in Guvern, odata cu bugetul pentru 2019", a precizat Teodorovici.Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila pe probleme economice, a mentionat, in cadrul acelorasi declaratii, ca TVA in turism era prevazut sa ramana la 9% conform Programului de Guvernare, iar de la 1 noiembrie a fost redus la 5% "In momentul in care economia o va permite, se va reduce la 18% si acest TVA", a adaugat Valcov.Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Parlament, ca reducerea TVA la 18% nu va intra in vigoare din ianuarie 2019, asa cum era prevazut in programul de guvernare, adaugand ca un astfel de demers "este o prostie"."Pentru ca este o prostie. In programul de guvernare era prevazut ca cele trei masuri nu intra in programul de guvernare: taxa pe stalp si celelalte doua", a declarat Liviu Dragnea, fiind intrebat, joi la Parlament, de ce nu vor avea romanii TVA redus la 18% de la inceputul anului viitor, asa cum scrie in programul de guvernare.