TVA redus la 16% a trecut de Comisia pentru Buget-Finante. Urmeaza votul in Camera Deputatilor

Proiectul aduce modificari Codului Fiscal si prevede, pe langa reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16%, si extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%, fata de cota redusa de 9%, pentru "livrarea de alimente destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele".Proiectul a fost adoptat de Senat in 21 octombrie, iar Camera Deputatilor este for decizional.El a fost initiat de cinci deputati PNL (Gabriel Andronache, Lucian-Ovidiu Heius, Sorin-Dan Moldovan, Nicolae Neagu, Florin Roman)."Din punct de vedere bugetar, propunem ca aceste masuri sa se implementeze incepand cu anul 2020, astfel incat efortul bugetar pentru sustinerea acestora sa fie prevazut in Legea bugetului pentru anul viitor. Daca luam in calcul efectele de runda a doua pe care le vor produce aceste masuri - cresterea conformarii fiscale voluntare (la o cota redusa de TVA de 5%, frauda fiscala poate fi eradicata) -, atunci anticipam chiar o crestere a veniturilor din TVA pe termen mediu si lung", se mentiona in expunerea de motive.Cota generala de TVA a scazut, de la 1 ianuarie 2016, de la 24% la 20%, iar apoi, de la 1 ianuarie 2017, de la 20% la 19%.