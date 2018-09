Viorica Dancila i-a cerut lui Eugen Teodorovici extinderea cotei TVA de 5% pentru camping

Cota redusa de TVA de 5% va fi extinsa pentru "cazarea la hotel, inclusiv camping; serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea; utilizarea facilitatilor sportive, accesul in parcuri de distractii si parcuri recreative

Alte masuri propuse de MFP

"Premierul Viorica Dancila a solicitat ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un proiect de act normativ care sa ajusteze unele prevederi legale in raport cu situatia existenta si sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect si echitabil al contribuabililor, de natura sa contribuie la cresterea atractivitatii mediului de afaceri din Romania", se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului.Una din prevederile actului normativ care va fi pus in dezbatere publica de catre Ministerul Finantelor Publice se refera la"Pana la finele anului,, pentru finantarea furnizarii energiei termice in sezonul rece. Unitatile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, si. Documentele in vederea contractarii imprumutului se depun pana la data de 29 noiembrie 2018 la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice", potrivit comunicatului de presa.De asemenea, ministerul Finantelor va mai include in actul normativ masuri pentru "aplicarea unui tratament fiscal unitar pentru sumele inregistrate conform reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, cu exceptia sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei", precum si "includerea contribuabililor care realizeaza venituri impuse pe baza normelor anuale de venit sau pe baza castigului net anual, in categoria celor care beneficiaza de bonificatie la plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale".", potrivit Guvernului.O alta masura pe care o va promova MFP se refera la"Se stabileste 15 martie 2019 drept termen de plata pentru impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru diferentele de impozit si/sau contributii ramase de achitat stabilite prin decizii de impunere anuala pentru perioada 2014-2017. Pentru plata cu anticipatie a sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuala, care au in vedere definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice in anul 2017 si definitivarea contributiei de asigurari sociale datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, se acorda o, daca sunt platite integral pana la 15 decembrie 2018, inclusiv", potrivit sursei citate.De asemenea, Guvernul spune ca urmeaza sa se stabileascastabilite prin decizii de impunere anuala pentru definitivarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice pentru perioada 2014-2017 si pentru plata cu anticipatie a sumelor stabilite prin decizie de impunere ce au in vedere definitivarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, se acorda o bonificatie de 10% din aceste sume, daca sunt platite integral pana la 31 martie 2019, inclusiv.Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor de ajutor de stat, va putea utiliza, la emiterea angajamentelor legale, disponibilul de credite bugetare pe intreaga perioada de valabilitate a schemelor de ajutor de stat si nu doar pe perioada acoperita prin legile bugetare anuale, respectiv anul curent si 3 ani ulteriori, potrivit comunicatului de presa."Anual, pana la 15 august, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligatia sa notifice Comisia de autorizare a imprumuturilor locale din cadrul MFP referitor la sumele autorizate pentru anul in curs, sumele autorizate care vor fi trase pana la sfarsitul anului, sumele autorizate ca trageri pentru anul in curs care sunt disponibilizate si reprogramarea tragerilor pentru anii urmatori.In cazul nerespectarii acestei obligatii, CAIL anuleaza sumele autorizate ca trageri pentru anul in curs si netrase pana la data de 31 august.", este o alta masura anuntata de Guvern.