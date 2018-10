Toti clientii ING si-au primit inapoi banii luati din greseala pana la ora 21:00 UPDATE

toate care au fost procesate in cursul zilei de luni

Acum se returneaza in timp ce vorbim banii clientilor si credem ca pana la finalul zilei vor fi restituite toate sumele

UPDATE 17:53

Foto: imagini transmise de un cititor Ziare.com

UPDATE 17:40

Eroarea nu a afectat in niciun fel alte servicii si sisteme ING.

UPDATE 17:33

Ziare.

com

Dincolo de situatia de a nu avea acces la propriile fonduri, principala critica ce este adusa bancii este legata de comunicare. Oamenii au aflat fie cand au fost fata in fata cu contul si au vazut alta suma decat se asteptau, fie de la prieteni sau din presa.Contactati de, reprezentantii ING au spus ca, odata identificata problema, prioritatea a fost rezolvarea ei."Situatia a fost identificata recent si imediat ce a fost identificata am intrat in legatura prin canalele noastre cu clientii si ei cu noi. Da, am scris pe Facebook in comentarii", ne-a declarat Silvia Jalea, reprezentant al biroului de presa al ING Romania.Intrebata cum au fost informati cei care nu au comentat pe Facebook sau nu au sunat direct la banca, Silvia Jalea a raspuns: "Important era sa stim exact de unde vine situatia si care este termenul de solutionare si ne asiguram clientii ca pe parcursul zilei de azi sumele vor fi restituite si urmeaza sa facem aceasta informare".In ce priveste tranzactiile afectate, este vorba de"A fost o eroare operationala in sensul in care o parte din fisierele de tranzactii au fost dublate", a spus oficialul.Am vrut sa stim daca au fost afectate si tranzactiile planificate, cum ar fi rate la banci, plati de facturi.. Nu e vorba de o linie.Ne pare rau pentru situatie si cu multi dintre clienti am fost in dialog in aceste aproape doua ore. Din momentul in care am identificat situatia, am inceput sa procesam restituirea sumelor catre clienti", a mai spus purtatorul de cuvant al ING Romania."Banca a identificat situatiile urgente ale unor clienti si a discutat cu acestia pentru a corecta tranzactiile si a regla punctual contul clientilor cat mai repede cu putinta. Eroarea a fost confirmata ca fiind una operationala, fara impact asupra altor procesari ale bancii., in comisioane sau taxe.In urma acestei situatii a crescut considerabil volumul de trafic in platforma de internet banking ING Home'Bank, ceea ce a dus la un acces mai dificil in aplicatie. ING Bank regreta sincer disconfortul pe care clientii l-au resmitit in aceste ore si ia masurile necesare pentru a preveni astfel de incidente pe viitor", informeaza purtatorul de cuvant al ING Romania, luni seara.- Cei care au facut sesizari scrise catre banca au primit si ei raspuns ca se rezolva- Intr-un comunicat remis Ziare.com se precizeaza ca nu au fost si alte servicii afectate si ca banii se vor intoarce in conturi "pana la sfarsitul zilei"."O parte dintre clienti ING au putut vedea astazi tranzactii dublate in extrasul lor de cont. Cauza vine dintr-o eroare operationala, in care unele fisiere de plata decontate astazi au fost procesate de doua ori.Clientii vor putea vedea sumele restituite in contul lor. Ne cerem scuze clientilor care au intampinat dificultati in acest sens si le multumim pentru intelegere", a precizat banca.- Banca nu a remis inca un comunicat oficial, insa a ales sa transmita un mesaj clientilor prin intermediul aplicatiei de plati online. Astfel, in momentul in care o acceseaza, clientii citesc urmatorul mesaj: "