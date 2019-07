Esti client ING si ai facut tranzactii prin Revolut? E posibil sa-ti fi luat banii de doua ori

Ziare.

"Suntem in contact direct cu echipa Revolut pentru reglarea tranzactiilor pentru clientii ING afectati. Pentru situatii urgente va rugam contactati call center: 0314062464", scriu reprezentantii bancii.Clientii ING au intampinat o problema similara la finalul anului trecut. La inceputul lunii octombrie, toti clientii s-au trezit cu conturile golite sau pe minus dupa ce o eroare a dus la dublarea tranzactiilor efectuate in zilele respective. Banca a rezolvat atunci problema si a inapoiat banii clientilor in seara zilei respective De asemenea, si cei de la Revolut au anuntat ca lucreaza la remedierea problemei: "Ni s-a adus la cunostinta faptul ca o serie de alimentari de cont realizate in acest weekend prin top-up de pe carduri emise de Visa au fost dublate. In momentul de fata, colegii nostri investigheaza situatia si lucram contra-cronometru pentru a ne asigura ca banii vor fi virati cat mai repede inapoi in conturile afectate. Ne cerem sincer scuze pentru neplacerile create si va asiguram ca lucram activ la remedierea situatiei".ING are 25 de ani de activitate pe piata din Romania iar in prezent ocupa al saselea loc in topul bancilor locale, cu o cota de piata cu putin peste 10%. Numarul de clienti individuali ING activi a ajuns la 1,32 milioane, potrivit Agerpres.Revolut a fost infiintata in iulie 2015, are sediul in Londra si peste 4 milioane de utilizatori in Europa.Utilizatorii Revolut isi pot deschide un cont curent in cateva secunde, direct din aplicatie, pot cheltui, primi sau trimite bani oriunde in lume la cursul de schimb interbancar, pot avea expunere imediata la criptomonede. In prezent, peste 10.000 de utilizatori isi deschid noi conturi Revolut in fiecare zi, reiese din datele oficiale ale companiei.