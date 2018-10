Esti client ING? Vezi daca nu ti-a luat banii de doua ori la plata cu cardul!

Foto: imagini de la un cititor Ziare.com

Asadar, chiar daca oamenii se bazau ca mai au bani in cont, unii au avut neplacuta surpriza sa vada ca balanta a ajuns pe minus.In cazul altor clienti, tranzactiile de vineri incoace sunt inca in asteptare.Banca si-a asumat eroarea si i-a anuntat pe cei care au semnalat asta ca situatia va fi remediata si banii le vor fi returnati. Nu se stie insa cand si ING nici nu a facut o comunicare publica generala pana in acest moment.Utilizatorii sesizeaza ca sunt probleme si la accesarea platformei de plati online a ING si nu-si pot verifica tranzactiile pentru a sti daca au fost sau nu afectati."ING Romania, remedierea cum se face? Inchidem aplicatia si taiem accesul la HomeBank, nu? Asta ca sa nu vedem cati bani ne-au disparut, sau cum?", intreaba un client.Totodata, principala critica este ca banca nu a anuntat in niciun fel clientii.Pe pagina de Facebook a bancii, cea mai recenta postare este din urma cu 5 ore si este despre o competitie pentru start-up-uri."Nu mai bine faceti o competitie 'cum sa te anunte prietenii ca tiau disparut banii din cont'?: ) E ridicol ce se intampla", a comentat un utilizator."Este o problema generala pe care o cunoastem si care o sa se remedieze in cel mai scurt timp. 😞 Ne pare rau pentru incident!", au raspuns reprezentantii bancii."Am auzit ca aveti cunostinta de problema. Problema e ca puteati sa ne anuntati printr-un simplu SMS. Ca cele prin care ne anuntati ca avem de dat bani, de exemplu", raspunde clientul.Clientii furiosi ca au trebuit sa afle de la prieteni sau din presa spun ca vor sesiza OPC.