Bitdefender a descoperit un nou mecanism de atac. Se pot sustrage date din dispozitive cu procesor Intel

Conform unui comunicat remis, miercuri, toate procesoarele moderne Intel sunt vizate de acest defect, fie ca sunt folosite de companii sau de oamenii de rand.Un atac informatic bazat pe aceasta vulnerabilitate permite accesul la toate informatiile existente pe sistemul de operare, inclusiv parole, coduri de acces, conversatii private si documente sensibile."Atacurile bazate pe executare speculativa, o modalitate prin care procesorul ruleaza multiple instructiuni simultan si intuieste actiuni viitoare ale utilizatorului pentru o experienta de utilizare mai placuta, au fost descoperite initial la inceputul anului 2018, cunoscute sub denumirea Meltdown. De atunci, mai multe variante de atac au fost descoperite si rezolvate, total sau in parte, prin actualizari ale sistemelor de operare", se mentioneaza in comunicat.Noua vulnerabilitate descoperita de Bitdefender poate sa ocoleasca toate mecanismele de remediere implementate dupa descoperirea vulnerabilitatilor Spectre si Meltdown. In plus, persoanele expuse la sustragerea de date pe baza acestei vulnerabilitati nu pot sa afle de existenta unei brese intrucat atacul nu lasa urme si nu poate fi depistat de solutii de securitate."Odata ce afla de aceasta vulnerabilitate, criminalii informatici ar avea puterea sa descopere cele mai vitale si bine protejate informatii ale companiilor si indivizilor din intreaga lume, dar si posibilitatea sa le sustraga, sa santajeze, sa saboteze si sa spioneze.Cercetarea acestor atacuri este cu adevarat revolutionara intrucat ajunge la insasi esenta modului in care functioneaza procesoarele moderne si necesita o intelegere profunda a procesoarelor, sistemelor de operare si tehnicilor de executare speculativa", afirma Gavin Hill, vicepresedinte pentru centre de date si produse de securitate pentru retele la Bitdefender.Rezolvarea unei asemenea vulnerabilitati la nivel hardware este extrem de dificila, dat fiind ca rezida in insasi structura procesorului. Scenariul inlaturarii complete a acesteia implica fie dezactivarea unor functionalitati ale procesorului responsabile de performanta fie inlocuirea fizica a procesorului. De cealalta parte, varianta remedierii punctuale a vulnerabilitatii poate fi extrem de complexa, cu impact vizibil asupra performantei."Bitdefender a colaborat cu Intel timp de aproape un an pana la momentul comunicarii publice a acestui nou atac. In prezent, vulnerabilitatea a fost remediata printr-un update software de Microsoft, fundatia Linux si ceilalti dezvoltatori de sisteme de operare. Tehnologia Bitdefender Hypervisor Introspection, lansata in 2017 si destinata securizarii mediilor virtuale folosite de companii, face acest atac imposibil de exploatat pe dispozitivele cu procesor Intel", se precizeaza in comunicat.Circa trei din patru procesoare de pe piata sunt fabricate de acest producator, ceea ce face ca un numar semnificativ de utilizatori din toata lumea sa fi fost expus la riscul de a deveni potentiala tinta.Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari.