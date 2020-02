Derbi nebun intre Inter si Milan, cu 6 goluri marcate (Video)

Ziare.

"Nerazzurrii" s-au impus cu 4-2 dupa ce la pauza au fost condusi cu 0-2, in etapa a 23-a din Serie A.In fata unui stadion arhiplin, cele doua mari rivale au oferit o partida fascinanta, cu doua reprize diametral opuse.Milan a controlat categoric prima repriza, in care a marcat prin Rebic (min.40) si Ibrahimovic (min.45+1).Inter a revenit de la cabine o cu totul alta echipa, mult mai agresiva si hotarata, si a reusit sa intoarca scorul dupa golurile reusite de Brozovic (min.51), Vecino (min.53), De Vrij (min.70) si Lukaku (min.90+3).Gratie acestui succes, formatia antrenata de Antonio Conte a revenit pe prima pozitie in clasamentul din Serie A, cu 54 de puncte, la egalitate cu Juventus.In tur, "Derby della Madonnina" a fost castigat tot de Inter, cu 2-0.I.G.