Puscas, despre duelul cu Ronaldo si viitorul sau la Inter Milano

Internationalul "tricolor" a marturisit ca a fost emotionat sa il infrunte pe Cristiano, jucator pe care il admira mult, si ca s-a bucurat sa inscrie in poarta piemontezilor."Doar ce am ajuns in tara, deocamdata sunt bine si vreau sa stau putin cu ai mei. A fost o senzatie placuta sa fiu la Inter, sa joc in tricoul acestei echipe si apoi sa marchez. Ma bucur ca joc si ca incet-incet intru in forma pentru noul sezon. Ma concentrez la fiecare meci la fel, nu a contat neaparat ca il am pe Buffon in fata. Nu tin presiunea, nu ma intereseaza ca joc impotriva unei echipe mai mari sau mai mici.A fost frumos sa-l am si pe Ronaldo in fata. Va dati seama, il urmaresc de cand eram mic, intotdeauna am incercat sa fur cate ceva de la el. Am simtit o emotie frumoasa, fiecare fotbalist si-ar dori sa joace impotriva lui. Nu am apucat sa vorbesc insa cu el. Cu siguranta prezenta de la EURO mi-a dat experienta si incredere. Mergem cu mai multa incredere la echipele de club.Deocamdata eu ma antrenez cu Inter, dar vom vedea ce se intampla, pentru ca nu stiu nimic. Las timpul sa decida daca voi pleca si unde voi pleca. Momentan ma gandesc sa ma antrenez cat mai bine", a spus George Puscas pentru ProTV.Potrivit presei italiene, Puscas are sanse minime sa ramana la Inter, acolo unde nu ar avea un loc in lotul echipei lui Conte.Foarte probabil, romanul va fi imprumutat sau chiar vandut in perioada imediat urmatoare.