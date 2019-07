Gazzetta dello Sport anunta ca Inter i-a decis soarta lui George Puscas

Ziare.

3 milioane de euro ar trebui sa achite gruparea siciliana, insa problemele financiare fac imposibila aceasta mutare.In consecinta, Puscas apartine de Inter, insa nu va ramane la gruparea "nerazzurra".Gazzetta dello Sport anunta, in editia tiparita, ca atacantul roman ar putea fi cedat in liga a doua din Germania, la Hamburg.George Puscas are 23 de ani si in sezonul precedent a marcat 9 goluri in 33 de partide disputate in tricoul lui Palermo.3 milioane de euro e cota lui George Puscas, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.