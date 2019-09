Gazzetta dello Sport l-a descoperit pe romanul care a speriat-o pe Inter Milano

Ziare.

Nicusor Stanciu, mijlocasul celor de la Slavia Praga, le-a dat fiori "nerazzurrilor" in urma cu sapte ani, pe cand evolua la Vaslui, iar acum se va reintalni cu fosta campioana a Europei.Italienii i-au facut un portret impresionant lui Stanciu, pe care il considera un fotbalist de top, capabil sa puna probleme celor mai mari formatii."Atentie, Inter! Stanciu, starul celor de la Slavia, te-a speriat deja in 2012", isi incep cei de la Gazzetta materialul dedicat internatinalului roman."Mijlocasul in varsta de 26 de ani nascut in Alba Iulia are deja 52 de meciuri in Champions League si Europa League, reusind 12 goluri si 5 pase decisive. Botezul sau a fost pe 30 august 2012 chiar pe Meazza, in play-off-ul Europa League. Atunci, nerazzurrii au suferit in fata celor de la Vaslui pentru a se califica in grupe, iar in prima jumatate de ora Stanciu a innebunit defensiva lui Stramaccioni."In continuare, romanul este laudat de jurnalistii italieni, care scriu ca are o tehnica impresionanta in ciuda fizicului care nu il ajuta."Din punct de vedere tehnic, Stanciu intra in traditia mijlocasilor romani, extrem de buni cu mingea si plini de fantezie. Aduce putin cu Hagi, inclusiv la fizic la cei 1,69 metri. Este foarte rapid si poate specula orice greseala din defensiva adversa. Specialitatea lui sunt loviturile libere, fie direct pe poarta, fie centrari", mai noteza sursa citata.Slavia Praga, cu Nicusor Stanciu anuntat printre protagonisti, va infrunta Inter Milano intr-un duel din grupele Champions League.Partida incepe la ora 19:55.M.D.