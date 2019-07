George Puscas, lovit de noroc: Decizia de ultima ora luata de Inter in cazul atacantului roman

Ziare.

com

Revenit vara aceasta la gruparea "nerazzurra" dupa ce Palermo a intrat in faliment si n-a mai putut sa achite suma de transfer, Puscas are acum sansa de a juca in partide de top, cu Manchester United, Juventus sau Paris Saint Germain.Antrenorul Antonio Conte a solicitat convocarea lui Puscas dupa ce Inter n-a reusit sa finalizeze transferurile lui Lukaku si Dzeko, iar Lautaro Martinez se afla in vacanta dupa prezenta la Copa America.In aceste conditii, George Puscas nu doar ca a fost convocat, dar are mari sanse sa fie titular in atacul milanezilor.Constient de sansa care i s-a ivit, Puscas a acceptat sa-si reduca vacanta cu o saptamana, pentru a pleca alaturi de Inter in cantonamentul din Asia."George Puscas va pleca alaturi de Inter in turneul din Asia. Va juca acolo si apoi vom vedea. Ausilio (directorul sportiv al lui Inter - n.red.) l-a convins sa-si reduca vacanta cu o saptamana", a anuntat impresarul Oscar Damiani la SportItalia Mercato.Inter pleaca astazi in Asia, unde va disputa trei partide amicale, dupa cum urmeaza:20 iulie cu Manchester United (Singapore);24 iulie cu Juventus (China);27 iulie cu PSG (Macau).9 goluri a marcat George Puscas in sezonul trecut pentru Palermo, in Serie B din Italia.I.G.