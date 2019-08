Inter a facut cel mai scump transfer din istoria clubului

Ziare.

Varful in varsta de 26 de ani a fost cumparat de la Manchester United cu 65 de milioane de euro plus alte 13 milioane de euro sub forma de diverse bonusuri."Am vrut-o doar pe Inter, pentru ca Inter nu e pentru oricine. Am venit aici pentru a-i readuce pe "nerazzurri" in top", au fost primele cuvinte ale lui Lukaku dupa ce a semnat cu gruparea din Milano.5 ani e durata contractului pe care Lukaku l-a semnat cu Inter, urmand a avea un salariu anual de aproximativ 9 milioane de euro.Dorit cu insistenta de noul antrenor al lui Inter, Antonio Conte, atacantul belgian a parasit-o pe Manchester United dupa doi ani in care a jucat 96 de meciuri si a marcat 42 de goluri.Pana la Lukaku, cel mai scump transfer din istoria lui Inter era cel al lui Christian Vieri, adus in 1999 de la Lazio cu 49 de milioane de euro.I.G.