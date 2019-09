Inter castiga din nou marele derbi cu AC Milan si are patru victorii la rand in Serie A

Ziare.

A fost 2-0 in "Derby della Madonnina" pentru echipa in negru si albastru, care a castigat in deplasare daca se poate spune asa, caci si ea disputa meciurile de pe teren propriu pe aceeasi arena cu "rossonerii".Brozovic, minutul 49, respectiv Lukaku, minutul 78, au fost marcatorii golurilor, dupa ce in prima parte Lautaro a avut un gol anulat si el, pe motiv de offside. Si Milan a avut un gol anulat, la 0-0, pe motiv de hent facut in careu de autorul golului, Kessie.E a patra victorie consecutiva pentru Inter, care e singura din Italia cu 12 din 12, fiind evident pe primul loc in Serie A. Milan stationeaza pe locul 9, cu doar 6 puncte, avand doua victorii si doua infrangeri, golaveraj 2-3.Inter castiga al treilea derbi la rand cu Milan, dupa 3-2 pe 17 martie anul curent si acel 1-0 din 21 octombrie 2018. Ultima victorie a lui Milan dateaza din 2017, in Cupa Italiei, scor 1-0 dupa prelungiri.Tot sambata, Juventus a dispus greu de Verona, 2-1, dupa ce a fost condusa cu 1-0, oaspetii ratand si un penalti.Echipele de start:Antrenor: Marco Giampaolo.Antrenor: Antonio Conte.