Inter Milano a transferat un jucator dorit de PSG

Potrivit presei italiene, Barella va evolua sezonul viitor sub forma de imprumut la Inter, ulterior urmand sa fie transferat definitiv.Pentru perioada de imprumut, Inter va achita lui Cagliari 10 milioane euro, apoi va plati alte 30 milioane euro plus 10 milioane euro bonusuri.Nicolo Barella (22 ani) are deja sapte selectii la prima reprezentativa de fotbal a Italiei.Format la Cagliari, mijlocasul a evoluat in 121 de meciuri pentru aceasta formatie, marcand sapte goluri