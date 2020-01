Inter transfera din nou de la Manchester United

Ziare.

Fostul mijlocas ofensiv reconvertit in fundas lateral, in varsta de 34 de ani, este asteptat vineri in Lombardia pentru a efectua vizita medicala inainte de a semna un contract pe 18 luni cu gruparea milaneza, conform cotidianului Gazzetta dello Sport.Manchester United ar urma sa primeasca o indemnizatie de 1,5 milioane euro completata cu un bonus pentru jucatorul cumparat pentru 19 milioane euro de la Aston Villa in vara lui 2011.Young, care numara 39 de selectii la nationala Angliei, a fost capitanul lui Manchester in acest sezon, dar nu a jucat decat in 10 meciuri de campionat.La Inter el se va alatura fostilor sai coechipieri de pe Old Trafford, belgianul Romelu Lukaku si chilianul Alexis Sanchez.