Meciurile din Serie A, date peste cap de coronavirus

Conform DPA, decizia a fost luata de ministrul Sportului care a hotarat ca toate evenimentele programate duminica in regiunile Veneto si Lombardia sa fie amanate, in contextul in care Italia a anuntat ca a inregistrat in aceasta parte a tarii doua decese provocate de infectia cu coronavirus, alte persoane fiind sub supraveghere medicala.Astfel, nu se vor mai juca Inter - Sampdoria , Atalanta Bergamo - Sassuolo si Verona - Cagliari.Sambata, Juventus Torino a trecut cu 2-1 in deplasare de SPAL, golurile torinezilor fiind semnate de Cristiano Ronaldo (39) si Aaron Ramsey (60), Andrea Petagna punctand pentru gazde din penalty, in minutul 69.Alte doua partide, Fiorentina AC Milan si Bologna - Udinese s-au incheiat la egalitate, 1-1, vineri, in prologul etapei, Napoli trecand in deplasare de Brescia cu 2-1.Duminica se vor mai disputa Genoa - Lazio, AC Torino - Parma si AS Roma - Lecce.In clasament, lider este Juventus Torino, cu 60 puncte, urmata de Lazio, 56 puncte, si Inter Milano , 54 puncte.