O echipa din Spania a anuntat ca boicoteaza un meci din Europa League: Asta e, pierdem prin neprezentare

Sefii clubului spaniol au luat aceasta decizie nemultumiti de faptul ca UEFA nu a dorit sa mute meciul din Italia pe teren neutru.De teama coronavirusului, Getafe a anuntat ca nu va merge sa joace meciul programat joi seara in Europa League."Getafe nu va zbura. Nu mergem in Italia! Le-am cerut celor de la UEFA sa gaseasca o alternativa pentru ca noi nu o sa jucam la Milano. Nu vrem sa mergem in mijlocul coronavirusului, nu avem nevoie de asa ceva. Asta e, pierdem prin neprezentare. O vom face! Nu vrem sa ne asumam vreun risc. Nu avem de gand sa cerem niciun permis special. Nu mergem unde nu ne e locul", a spus Angel Torres, conform Marca Partida dintre Inter Milano si Getafe este programata joi seara, de la ora 22:00.UEFA a decis deja ca partida sa se dispute fara spectatori, dar spaniolii vor ca meciul sa fie mutat sau amanat.C.S.